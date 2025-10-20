Строительство объекта, по прогнозам Кириллова, может занять восемь лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между Россией и США можно построить тоннель. Об этом сообщила глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его оценке, данный транспортный коридор способен соединить территорию Чукотки с Аляской через Берингов пролив уже через восемь лет. Предполагается, что затраты на строительство не превысят восьми миллиардов долларов. Как отмечается, обсуждение проекта продолжается уже более 100 лет.

Кроме того, Дмитриев опубликовал рисунок схемы строительства тоннеля. Этот план был прислан в Советский Союз американцем Дагом Сандстремом вскоре после убийства тогдашнего президента США Джона Кеннеди. В сопроводительной записке автор отметил: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева возможно и необходимо возвести между Аляской и Россией. Безотлагательно». В настоящее время проект нередко называют «тоннелем Путина–Трампа».

Идея строительства тоннеля, который соединит Россию и Аляску, привлекла значительное внимание зарубежных СМИ после заявления главы Штатов Дональда Трампа о его заинтересованности в этом проекте. Сообщения о вероятной реализации инфраструктурного объекта были широко освещены в западных изданиях, среди которых The Independent, The Washington Post и The Mirror. Подробнее об идее строительства тоннеля, насколько он реализуем и целесообразен — в материале URA.RU.

Предлагаемая схема строительства тоннеля между РФ и США Фото: инфографика URA.RU

Разговорам о строительстве тоннеля уже больше 100 лет

Сперва об этом говорили еще в конце XIX века

Замысел сооружения тоннеля под Беринговым проливом восходит к концу XIX столетия и относится к числу так называемых «вечнозеленых» проектов. Принято считать, что впервые эту идею в 1890 году озвучил первый губернатор Колорадо Уильям Гилпин, который рассматривал ее как часть масштабной «Космополитической железной дороги», способной объединить практически весь мир.

Гилпин отличался склонностью к мечтательности и футуристическим взглядам, поэтому для него проект имел прежде всего символическое значение — в его представлении человечество буквально обретало контроль над планетой. Спустя два года Джозеф Штраус, впоследствии ставший известным как инженер моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, в своей выпускной работе предложил построить железнодорожный мост через Берингов пролив и направил соответствующее предложение российским властям.

Император Николай II в 1906 году дал согласие на реализуемый иностранными специалистами проект, однако существенных средств на его осуществление выделено не было. С началом Первой мировой войны работа над этой задумкой была окончательно прекращена.

К идее строительства вновь вернулись в 50-е и 60-е

В 1950-х годах идея строительства транспортной магистрали через Берингов пролив вновь привлекла внимание общественности, на этот раз по причинам гуманитарного и антивоенного характера. Американский инженер Тунг-Йен Линь выступил с инициативой возведения моста, который, по его замыслу, должен был способствовать развитию торговли и укреплению взаимопонимания между народами Соединенных Штатов и Советского Союза. Для продвижения проекта Линь также учредил некоммерческую организацию.

Аналогичные мотивы прослеживаются и в предложении американца Дага Сандстрема, несмотря на его несколько наивную форму изложения. Он передал свое предложение советскому лидеру Никите Хрущеву в 1963 году — вскоре после убийства Кеннеди. Сандстрем нарисовал схему моста между Чукоткой и Аляской и написал по-английски: «Мост Кеннеди — Хрущева можно и нужно построить немедленно».

Наши дни

Вопрос о строительстве переправы через Берингов пролив вновь оказался в центре внимания после того, как было объявлено о проведении саммита на Аляске с участием президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Спустя два месяца после мероприятия глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что реализация проекта тоннеля под Беринговым проливом рассчитана на восемь лет. Кроме того, Дмитриев предложил назвать тоннель в честь лидеров двух государств — «Тоннель Путина — Трампа».

Стоимость тоннеля протяженностью 112 километров оценивается в 65 миллиардов долларов. Однако, по мнению Дмитриева, если привлечь компанию Илона Маска Boring Company, то возвести объект можно будет за 8 млрд долларов.

В чем выгода для отношений РФ и США

Этот проект поможет наладить сотрудничество между Россией и США в Арктике. США могут заинтересоваться российскими технологиями для добычи полезных ископаемых на Аляске в сложных северных условиях. Также Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Вьетнам, страны Ближнего Востока и Европа смогут увеличить объемы своей торговли, используя уже построенные железные дороги.

Россия имеет сухопутную границу с Китаем и может перевозить энергоресурсы по Северному морскому пути (СМП). Если построить тоннель — это станет еще одним торговым маршрутом для РФ. Железнодорожные перевозки обычно выгоднее морских, потому что на них меньше влияет погода. Благодаря этому Россия сможет получить новые преимущества как крупный логистический центр и заработать больше на транзите товаров.

Осуществление проекта может быть реализовано только при условии снятия санкций с России. Несмотря на значительные затраты, строительство тоннеля под Беринговым проливом способно принести значительную пользу российской экономике. Кроме того, статус транзитной державы обеспечит России защиту от повторных попыток политической и экономической изоляции со стороны западных стран, а также снизит риск введения новых возможных ограничений.

Как тоннель повлияет на мировую экономику

Возведение тоннеля упростит логистику и удешевит доставку грузов по всему миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сейчас товары между США и Дальним Востоком в основном перевозят по морю. В намного меньших количествах по воздуху. Самый оживленный маршрут проходит между Китаем и США. Корабли из таких китайских портов, как Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Циндао и Нинбо, идут до портов на западном побережье США примерно 15–20 дней. Если нужно доставить груз на восточное побережье страны, суда проходят через Панамский канал, и дорога занимает 25–35 дней.

Тем не менее, погодные условия и скопление судов, ожидающих разгрузки в портах, способны значительно увеличить время в пути. В отдельных случаях контейнеры остаются на рейде в течение двух-трех недель в ожидании швартовки.

Тоннель позволит Штатам упростить торговые отношения с ведущими азиатскими экономиками, прежде всего с Китаем, благодаря значительному сокращению логистических расходов и времени на обработку грузов. В настоящее время порты на западном побережье США испытывают серьезные трудности с обработкой большого объема грузопотока, в результате чего азиатским судам приходится ожидать разгрузки по нескольку недель. Кроме того, из-за высокой загруженности Панамского канала суда вынуждены простаивать в очередях, что приводит не только к потерям времени, но и к дополнительным финансовым расходам, связанным с оплатой прохождения по этому маршруту.

Что думают эксперты о возведении объекта

Инициатива Дмитриева представляется привлекательной, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. При этом ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук считает, что реализация такого проекта может потребовать значительных финансовых вложений.

Идея тоннеля понравилась Трампу

По словам Трампа, он видит значительную выгоду для США, если тоннель построят Фото: Official White House / Tia Dufour

Глава Белого дома назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 17 октября в Вашингтоне.

«Это позволит нам добраться до большого количества минеральных ресурсов. И у нас была бы доля — хорошая доля собственности — благодаря тому, что мы сделали это возможным», — отметил Трамп.

Зеленский отреагировал на реплику американского лидера. Он сообщил, что такая идея ему не по душе.

«Я предполагал, что ему не понравится. Я так и думал», — с иронией подметил реакцию президента Украины глава Белого дома.

Интерес проявили и зарубежные СМИ

После заявления Трампа о его поддержке данной инициативы, тема строительства тоннеля вызвала значительный интерес в международном информационном пространстве. Ведущие западные СМИ обратили внимание на возможную реализацию этого проекта. Так, издание The Independent охарактеризовало предложение как крайне амбициозное, а The Washington Post подчеркнула, что подобные идеи выдвигались и ранее на протяжении нескольких десятилетий, однако до настоящего времени не рассматривались на серьезном уровне.

