В Москве полиция провела рейд из-за мигрантов
Полиция перекрыла еще один канал незаконной миграции в РФ, заявила Волк
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с региональным Управлением ФСБ пресекли деятельность криминальной группы, организовавшей крупный канал незаконной миграции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители задержали пятерых подозреваемых, причастных к легализации более трех тысяч иностранных граждан на территории РФ.
«Перекрыли еще один канал незаконной миграции в нашу страну. По данным оперативников, криминальная схема была реализована должностными лицами кадрового агентства и строительной организации, которые незаконно легализовали более трех тысяч иностранных граждан на территории Российской Федерации», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Задержано трое подозреваемых, оперативные мероприятия продолжаются.
Как отметила Волк, злоумышленники оформляли иностранцев на работу в фиктивных фирмах-однодневках, зарегистрированных на подставное лицо по поддельным документам. «Фактически приезжие трудились в строительной компании, а их официальное трудоустройство носило формальный характер», — подчеркнула она.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители провели обыски в жилых и офисных помещениях, где изъяли трудовые договоры, печати фиктивных организаций, компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Среди задержанных — трое предполагаемых организаторов преступной схемы, их сообщники, занимавшиеся подготовкой документов, а также гражданин иностранного государства, который значился номинальным директором в подконтрольных фирмах. По решению суда двое фигурантов заключены под стражу, еще трое отправлены под домашний арест.
