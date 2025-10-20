ВСУ вернули под Харьков генерала, который ранее поссорился с Сырским

В Харьковской области создана группировка объединенных сил ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Генерал-майор Михаил Драпатый назначен командующим новой группировки войск в Харьковской области Украины. Об этом сообщило командование объединенных сил ВСУ в официальном Facebook-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«В силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая группировка объединенных сил. Ею почти в полном составе будет управлять командование объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого. Зона ответственности нашего командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которые ранее курировала группировка войск „Север“», — говорится в сообщении ведомства. Командование объясняет кадровое решение необходимостью усиления обороны на одном из самых сложных направлений.

В ВСУ напомнили, что Драпатый уже руководил обороной Харьковской области в 2024 году, когда был назначен командиром оперативно-тактической группировки «Харьков». В ноябре прошлого года он получил повышение до командующего сухопутными войсками, а затем возглавил оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица», позднее переименованную в «Днепр».

Этой структуре был подчинен фронт от Харькова до Запорожской области. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отмечал, что Драпатый «доказал свою эффективность в боях».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о расформировании войсковой группировки «Днепр». Функции расформированной группировки должны быть переданы вышестоящим структурам и корпусам Вооруженных сил Украины.