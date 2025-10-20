Симоньян начала курс химиотерапии: что известно о болезни журналистки, которая недавно потеряла мужа
Несмотря на трудности, журналистка продолжает профессиональную деятельность
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объявила о начале курса химиотерапии. По словам журналистки, прогнозировать собственное самочувствие и сроки возвращения к работе и в эфир пока невозможно. Симоньян выразила благодарность всем, кто поддерживает ее, молится и желает скорейшего выздоровления..
Супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, скончался 26 сентября. До смерти он несколько месяцев пребывал в коме. Несмотря на серьезные личные испытания, журналистка продолжает профессиональную деятельность на телевидении и регулярно публикует откровенные размышления в своем telegram-канале. Подробнее о состоянии Маргариты Симоньян — в материале URA.RU.
Впервые про диагноз
Симоньян в сентябре 2025 года впервые официально заявила о прохождении лечения от онкологического заболевания. По словам журналистки, она не может утверждать, что у нее все в порядке, поскольку, как отмечает сама журналистка, «старается никогда не врать».
До этого момента Симоньян лишь косвенно упоминала о тяжелом этапе в своей жизни, не вдаваясь в подробности. Теперь же она открыто рассказывает о своем диагнозе, сохраняя привычные для нее иронию и стойкость — в том числе, говоря о необходимости носить парики в ближайшем будущем.
Реакция общественности и коллег
Публикация Симоньян вызвала широкий общественный резонанс. Коллеги, подписчики и простые пользователи социальных сетей выразили слова поддержки, пожелали сил и скорейшего выздоровления. Многие отметили мужество журналистки, которая, несмотря на тяжелый диагноз, сохраняет иронию и силу духа.
Писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин выразил слова поддержки в адрес Симоньян в своем telegram-канале. Он пожелал ей сил, отметив, что просмотр ее видео оставил его в состоянии шока. Журналист и публицист Анастасия Кашеварова опубликовала проникновенный пост, посвященный Симоньян, в котором подчеркнула ее преданность и самоотдачу. В своем сообщении Кашеварова провела параллель между Симоньян и литературным персонажем Данко, который пожертвовал своим сердцем ради других.
Операция и восстановление
Симоньян рассказала, что впереди ее ждет длительное лечение
Симоньян сообщила 8 сентября, что перенесла хирургическую операцию. Она поблагодарила всех, кто переживал и молился за ее здоровье, отметив, что чувствует себя удовлетворительно. «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — написала Симоньян.
Она подчеркнула, что впереди ее ждет длительное лечение, но выразила надежду на лучшее. В ходе эфира на телеканале «Россия 24» журналистка отметила, что сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. Хотя точный диагноз она не уточнила, стало известно, что ей потребуется операция в области груди.
