Симоньян начала курс химиотерапии: что известно о болезни журналистки, которая недавно потеряла мужа

Несмотря на трудности, журналистка продолжает профессиональную деятельность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объявила о начале курса химиотерапии. По словам журналистки, прогнозировать собственное самочувствие и сроки возвращения к работе и в эфир пока невозможно. Симоньян выразила благодарность всем, кто поддерживает ее, молится и желает скорейшего выздоровления..

Супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, скончался 26 сентября. До смерти он несколько месяцев пребывал в коме. Несмотря на серьезные личные испытания, журналистка продолжает профессиональную деятельность на телевидении и регулярно публикует откровенные размышления в своем telegram-канале. Подробнее о состоянии Маргариты Симоньян — в материале URA.RU.

Впервые про диагноз

Симоньян в сентябре 2025 года впервые официально заявила о прохождении лечения от онкологического заболевания. По словам журналистки, она не может утверждать, что у нее все в порядке, поскольку, как отмечает сама журналистка, «старается никогда не врать».

До этого момента Симоньян лишь косвенно упоминала о тяжелом этапе в своей жизни, не вдаваясь в подробности. Теперь же она открыто рассказывает о своем диагнозе, сохраняя привычные для нее иронию и стойкость — в том числе, говоря о необходимости носить парики в ближайшем будущем.

Реакция общественности и коллег

Публикация Симоньян вызвала широкий общественный резонанс. Коллеги, подписчики и простые пользователи социальных сетей выразили слова поддержки, пожелали сил и скорейшего выздоровления. Многие отметили мужество журналистки, которая, несмотря на тяжелый диагноз, сохраняет иронию и силу духа.

Писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин выразил слова поддержки в адрес Симоньян в своем telegram-канале. Он пожелал ей сил, отметив, что просмотр ее видео оставил его в состоянии шока. Журналист и публицист Анастасия Кашеварова опубликовала проникновенный пост, посвященный Симоньян, в котором подчеркнула ее преданность и самоотдачу. В своем сообщении Кашеварова провела параллель между Симоньян и литературным персонажем Данко, который пожертвовал своим сердцем ради других.

Операция и восстановление

Симоньян рассказала, что впереди ее ждет длительное лечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Симоньян сообщила 8 сентября, что перенесла хирургическую операцию. Она поблагодарила всех, кто переживал и молился за ее здоровье, отметив, что чувствует себя удовлетворительно. «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — написала Симоньян.