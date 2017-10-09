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09 октября 2017
21:38  09 октября 2017 2

Звезда сериала «Ольга» неожиданно для всех принял ислам. Близкие думали, что его завербовали. ФОТО

Сергей Романович пять лет назад сменил веруФото: Instagram Сергей Романович

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ольга» на телеканале ТНТ Сергей Романович рассказал, что вырос в христианской семье и очень удивил родных и близких, приняв ислам.

Это произошло случайно, рассказывает актер. Он был в гостях у друга, с братом которого у него завязался спор на тему религии. Мужчина убедил его ознакомиться с учением, прежде чем называть всех мусульман террористами, и 20-летний Романович последовал совету. «Ушел домой и начал изучать ислам, просто ради интереса. Чем больше я углублялся, тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Для меня все стало понятно. Это то, что я искал», — приводит его слова портал zakon.kz.

Близкие сперва решили, что парня завербовали, однако позже убедились, что его вера имеет под собой серьезные основания. «Люди видят, что я адекватный человек и ничем не отличаюсь от других. Никаких проблем. В исламе я уже пять лет», — вспоминает Сергей.

Актер известен по работам в сериалах «Физрук», «Чернобыль.Зона отчуждения» и «Кухня». В «Ольге» он играет молодого инфантильного парня, который не всегда готов отвечать за свои поступки, но очень старается быть хорошим отцом.

Ранее «URA.RU» сообщало, как уроженка Мурманска приняла ислам и выкрала своего 10-летнего сына, чтобы отвезти боевикам из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). «Утро.ру» передавало историю коллеги Сергея Романовича по сериалу «Физрук». 18-летний актер Егора Клинаев погиб в результате ДТП в центре Москвы в конце сентября. Он остановился, чтобы помочь пострадавшим в аварии, и его сбила машина.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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