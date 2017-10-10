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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:27  10 октября 2017 0

В Екатеринбурге банкротят Уральский финансово-юридический институт

Линкольн возле УрФЮИ. Екатеринбург, УрФЮИ
Юристы решили напомнить владельцу про долгФото: Александр Мамаев © URA.RU

В арбитражный суд Свердловской области подано заявление о банкротстве Уральского финансово-юридического института. Истец — юридическая компания «Уральский правовой дом». Долг учебного заведения — 1 млн 50 тыс. рублей, которые ранее были взысканы через суд.

«Уральский правовой дом» оказывал юридические услуги в спорах о принадлежности здания института на улице Карла Либнехта, 1. Здание УрФЮИ не могли поделить между собой ректор Владислав Назаров и Анжелика Виноградова, его супруга, сооснователь института. Права на здание в итоге отстоял Назаров.

«Уральский правовой дом» подал иск о банкротстве УрФЮИ с целью защитить те средства, которые он отсудил через суд.

Напомним, весной 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ.

Александр Пономарев
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