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10 октября 2017
16:50  10 октября 2017 0

Новые часы для российских военных способны выдержать последствия ядерного удара. ФОТО

Они станут частью экипировки подразделения "Ратник"Фото: сайт "Ростех"

Госкорпорация «Ростех» разработала новые часы для экипировки боевого подразделения «Ратник». Они весят сто граммов, не подвержены электромагнитному воздействию и способны выдержать последствия ядерного взрыва.

«Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев», — сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Олег Фаустов.

Показания часов военнослужащий способен считать в любой обстановке и при любой освещенности, даже при полной темноте. Устройство надежно фиксируется на руке и не представляет помех для совершения любых действий. Специалисты также разработали модификацию-амфибию, с которой военные смогут плавать. Срок службы механизма составляет не менее 10 лет.

Ранее аналитики из США выявили сильные и слабые стороны Вооруженных Сил России. Они признали, что в армии РФ значительно увеличилась доля современной техники. Отчет занял 60 страниц и предназначен только для официального пользования, пишет «Русская планета».

Иван Антонов
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