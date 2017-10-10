Госкорпорация «Ростех» разработала новые часы для экипировки боевого подразделения «Ратник». Они весят сто граммов, не подвержены электромагнитному воздействию и способны выдержать последствия ядерного взрыва.
«Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев», — сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Олег Фаустов.
Показания часов военнослужащий способен считать в любой обстановке и при любой освещенности, даже при полной темноте. Устройство надежно фиксируется на руке и не представляет помех для совершения любых действий. Специалисты также разработали модификацию-амфибию, с которой военные смогут плавать. Срок службы механизма составляет не менее 10 лет.
Ранее аналитики из США выявили сильные и слабые стороны Вооруженных Сил России. Они признали, что в армии РФ значительно увеличилась доля современной техники. Отчет занял 60 страниц и предназначен только для официального пользования, пишет «Русская планета».