Минобороны: над двумя регионами нейтрализованы 13 украинских дронов

ВС РФ уничтожили 13 беспилотников за четыре часа
04 ноября 2025 в 22:29
МО РФ сообщило о сбитии 13 дронов над регионами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дежурные силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских беспилотников над двумя регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 16:00 до 20:00 по московскому времени ликвидированы 13 украинских БПЛА самолетного типа: десять над Белгородской областью и три над Брянской областью», — уточнили в военном ведомстве.

