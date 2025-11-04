Подростком работал в стриптиз-клубе и стал главным «Мажором» страны: Павлу Прилучному — 38

Артисту исполняется 38 лет 5 ноября 2025 Фото: Жизнь по вызову. Фильм (2025)/Россия/Режиссер Сарик Андреасян

Павел Прилучный прошел путь от мальчишки из провинциального Бердска до одной из самых узнаваемых звезд российского кино. Если десять лет назад все знали его как Макса из «Закрытой школы», то теперь на улицу его называют «Мажором». 5 ноября Прилучному исполняется 38 лет. URA.RU рассказывает его историю.

Детство и юность Павла Прилучного

Павел Валерьевич Прилучный родился 5 ноября 1987 года в казахстанском городе Чимкент. Он стал третьим ребенком в семье тренера по боксу Валерия Дэля и хореографа Любови Прилучной. В начале 1990-х годов, когда страна переживала период экономических и политических потрясений, семья решила покинуть Казахстан и перебраться в Россию.

В начале Прилучные мечтали обосноваться в Москве, однако, пока они ехали на поезде в столицу, деньги, вырученные от продажи квартиры, обесценились. Поэтому семья оказалась в небольшом городе Бердске под Новосибирском. Там им удалось купить полуразрушенный дом, который в течение нескольких лет восстанавливали своими силами.

С раннего возраста Павел жил в дисциплине. Отец следил, чтобы будущий артист занимался боксом, а мать отправила Павла на уроки балета и пения. Ни одно из этих занятий не вызывало у мальчика восторга, но они помогли сформировать выносливость, целеустремленность и артистизм, которые впоследствии помогли в профессии. К четырнадцати годам Прилучный стал кандидатом в мастера спорта по боксу, однако из-за частых сотрясений вынужден был оставить спорт.

Из-за потери отца юноше пришлось рано повзрослеть Фото: Любовь.RU (2008)/Россия/Кинокомпания «Крона»/Режиссер Марина Сулейманова

В школьные годы у юноши погиб отец. Павлу пришлось рано повзрослеть: помогать матери, поддерживать младшую сестру, искать подработку. Он мыл машины, вел праздники, а однажды даже устроился ведущим в стриптиз-клубе: паспорт у юноши спрашивать не стали, так как он выглядел старше своего возраста.

После школы Прилучный поступил в Новосибирское театральное училище. Мама посоветовала ему выбрать актерскую профессию. Уже в студенческие годы он вышел на сцену театра «Глобус», где играл в нескольких постановках и получил первые хвалебные отзывы от критиков.

Затем молодой актер перебрался в Москву. В столице ему пришлось начинать все заново, без денег и знакомств. После неудачной попытки поступить в Школу-студию МХАТ ему удалось попасть в ГИТИС под руководство Сергея Голомазова.

Главные роли Павла Прилучного в кино

Начало актерского пути Павла Прилучного пришлось на конец 2000-х годов. Тогда молодой выпускник ГИТИСа ходил по кастингам и соглашался на любые роли и рекламные съемки, лишь бы попасть в кадр. Долгое время артисту доверяли лишь безымянных персонажей, которые появляются в кадре на пару минут. Настоящим же прорывом стал 2009 год, когда на экраны вышел боевик Павла Санаева «На игре».

«На игре» (2009)

Эта картина стала отправной точкой карьеры Павла Прилучного. Артист сыграл хакера по прозвищу Док — молодого геймера, который вместе с друзьями получает уникальные способности после участия в виртуальном эксперименте. Для Прилучного этот проект оказался символическим: чтобы запомнить свой первый серьезный успех, он сделал татуировку «DOK» на шее — знак начала новой жизни.

После «На игре» Прилучного заметили режиссеры, и артист стал регулярно появляться на экране, пробуя себя в разных жанрах: драма, триллер, романтическая комедия. Но по-настоящему громкое имя ему принес сериал, ставший телевизионным феноменом.

«Закрытая школа» (2011–2012)

Первым проектом, сделавшим Прилучного звездой, стала «Закрытая школа» Фото: Закрытая школа (2011-2012)/Россия/Амедиа по заказу СТС/Режиссеры Олег Асадулин, Константин Статский, Андрей Записов, Александр Зеленков, Сергей Пищиков, Константин Максимов (II), Марк Горобец, Антон Новосельцев

Телесериал «Закрытая школа» стал для Прилучного проектом, который превратил начинающего актера в звезду. В образе Максима Морозова, дерзкого и чувствительного старшеклассника, он оказался удивительно убедителен. Зрители увидели в нем не просто романтического героя, а человека с внутренним конфликтом — подростка, который борется с обстоятельствами и с самим собой.

Проект сделал Павла кумиром подростков. Сериал показывал огромные рейтинги на телевидении, а актер начал получать предложения от крупных киностудий. К Прилучному пришла узнаваемость на улицах, его снимали на обложки журналов и брали интервью в федеральных СМИ.

«Мажор» (2014–2018)

Если «Закрытая школа» подарила Прилучному славу, то «Мажор» — статус. В истории о сыне богатых родителей, вынужденном работать в полиции, актер показал глубину, о которой раньше мало кто догадывался. Его Игорь Соколовский — не просто «золотая молодежь», а человек, проходящий путь взросления, осознания и искупления.

Сериал стал одним из самых успешных проектов на российском телевидении. Прилучный идеально вписался в роль, сумев сделать персонажа живым, противоречивым и симпатичным даже в моменты его падения. «Мажор» выходит до сих пор, а в 2016 году даже Netflix выкупил права на показ — редкий случай для российского сериала.

Для самого актера это была работа на износ, ведь съемки продолжались месяцами. Позже он признавался, что именно этот проект стал для него испытанием и одновременно школой профессионального роста.

«Для меня „Мажор“ — это часть жизни моей, такая веха», — признавался артист в интервью Валерии Хващенской. » (после нападения и операции, прим. ред.) У меня не двигалась левая часть лица, я не мог говорить нормально, приходилось каждую фразу проговаривать перед зеркалом. Но все равно фильм вышел, и я очень этому рад, потому что «Мажора» не победить».

«В клетке» (2019–2022)

После успеха «Мажора» Прилучный решил попробовать себя не только как актер, но и как продюсер. Так появился сериал «В клетке», где он сыграл бойца, прошедшего через тюрьму и возвращающегося в большой спорт. Для Павла этот проект стал личным — отчасти из-за его спортивного прошлого, ведь в юности он занимался боксом и имел разряд кандидата в мастера спорта.

Сериал отличался реалистичной атмосферой и суровой эстетикой уличных боев. Прилучный участвовал в постановке трюков, помогал с кастингом и продюсировал проект. «В клетке» стал примером актерской зрелости: за фасадом физической силы здесь скрывалась история о поиске собственного места, о том, что победа не всегда измеряется ударами.

«Девятаев» (2021)

Самой серьезной работой Прилучного на данный момент считается историческая драма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Фильм рассказывает о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, которому удалось совершить побег из немецкого плена, угнав самолет противника.

Для этой роли актер полностью изменил себя: прошел летную подготовку, похудел на 14 килограммов, изучал архивные материалы и работал с историческими консультантами. Его игра получила высокие оценки критиков — за сдержанность, внутреннюю силу и отсутствие штампов. Сам Прилучный назвал этот проект «моментом профессиональной ответственности», подчеркивая, что впервые ощутил груз исторического персонажа, чья судьба основана на реальных событиях.

Личная жизнь Павла Прилучного

Первый роман Павла пришелся на годы учебы в Москве. В 2009 году он познакомился с американской актрисой Никки Рид. Отношения были страстными, но тут же закончились, когда девушка вернулась в родную страну и перестала отвечать на звонки.

Позже у него были отношения с Ренатой Пиотровски, внучкой Леонида Каневского. Артист с теплом вспоминает роман молодости: со временем влюбленные стали жить вместе, но в один момент почувствовали, что относятся друг к другу скорее как брат с сестрой, а не как любовники, и поэтому решили расстаться.

В юности артист не спешил побыстрее найти семейное счастье Фото: Тайный город-3 (2014)/Россия/РЕН ТВ, Студия ТГ-Фильм/Режиссер Артём Мазунов

Настоящей семейной историей стал союз с актрисой Агатой Муцениеце, с которой он познакомился на съемках «Закрытой школы». Их экранный роман перешел в реальность, и вскоре пара поженилась. В браке родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Несколько лет семья считалась одной из самых гармоничных в отечественном шоу-бизнесе, но в 2020 году супруги развелись.

После развода отношения между бывшими супругами не раз становились предметом публичных споров. В СМИ обсуждались иски о жилье, алиментах и месте проживания детей. Несмотря на конфликты, Прилучный продолжал подчеркивать, что остается вовлеченным отцом.

В 2022 году стало известно об отношениях Павла с актрисой Зепюр Брутян, коллегой по сериалу «В клетке». Вскоре после первых слухов Прилучный сам подтвердил отношения, опубликовав совместное фото из самолета. Летом того же года влюбленные сыграли свадьбу, а весной 2023-го у пары родился сын Микаэль. По словам актера, новый брак стал для него источником внутреннего равновесия.

«Мне кажется, что мы с Зиппи сошлись как раз характерами: оба вспыльчивые, но быстро отходчивые. Безусловно, бывает такое, что мы друг на друга можем прикрикнуть, но через минуту уже целуемся», — признавался Прилучный в интервью «КиноТеатр.ру».

Скандалы Павла Прилучного

Имя Павла Прилучного не раз появлялось в новостях в связи со скандалами. В 2019 году в интернете распространилось видео, на котором якобы нетрезвый актер заснул в машине таксиста. Позднее Прилучный заявил, что ролик был частью промо-кампании сериала «В клетке», который помог привлечь внимание к проекту.

Павел Прилучный нередко попадает в скандалы Фото: Жизнь по вызову-3 (2024)/Россия/«Кинокомпания братьев Андреасян»/Режиссер Сарик Андреасян

Через год СМИ сообщили о госпитализации артиста с переломами костей лица. Сначала утверждалось, что он получил травмы на съемках, однако позднее выяснилось: актер стал жертвой нападения у клуба. Тогда многие посчитали, что Павел Прилучный полез в драку после выпитого, но артист настаивал на том, что был трезв.

В итоге, в 2022 году, суд признал виновным нападавшего и назначил ему исправительные работы. На заседании Прилучный повторил что был трезв и не понимает, за что на него напали.

Также, после развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, их отношения не раз становились предметом судебных разбирательств. В феврале 2023 года актриса подала иск о признании бывшего мужа утратившим право пользования их московской квартирой. Прилучный согласился добровольно выписаться, а позже суд обязал его компенсировать экс-супруге 26,5 тысячи рублей за судебные расходы. Вскоре ему был предъявлен и долг по коммунальным платежам — около 57 тысяч рублей.

Осенью того же года Муцениеце потребовала пересмотра алиментов, настаивая на выплате трети дохода актера, считая прежние 200 тысяч рублей в месяц несправедливо малой суммой. Весной 2024 года суд частично удовлетворил ее требования, однако вскоре Прилучный подал встречный иск, связанный с правами их несовершеннолетних детей. На фоне судебных споров старший сын Тимофей стал жить с отцом, что вызвало бурную реакцию Агаты. В 2025 году апелляция отменила решение о повышении алиментов, вернув прежний размер выплат, а летом суд постановил, что мальчик должен проживать с матерью.

Где сейчас Павел Прилучный

Прилучный не боится выходить из привычного для многих образа «Мажора» Фото: Союз спасения. Время гнева (2022)/Россия/Режиссеры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Андрей Кравчук

К 2025 году Павел Прилучный остается одним из самых востребованных актеров российского кино. Он продолжает сниматься в сериалах «Жизнь по вызову» и «Предпоследняя инстанция», а также участвует в полнометражных картинах — в 2025 году в кинотеатрах идет новая часть «Мажора».

Помимо кино, Прилучный продолжает играть в театре, выступает в постановках «Булгаковского дома» и других площадок. В интервью он говорит, что сцену считает местом, где «можно проверить себя на прочность».