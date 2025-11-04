Компании массово перешли на лизинг подержанных авто
За девять месяцев показатель меньше на 39%, относительно такого же периода прошлого года, указано в материале
Фото: Илья Московец © URA.RU
Лизинг (долгосрочная аренда) поддержанных автомобилей вновь начинает набирать популярность среди представителей бизнеса. Это следует из данных «Газпромбанк Автолизинг» и агентства НАПИ.
«В третьем квартале 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 74,2 тыс. единиц автотехники (без учета спецтехники). Это почти на 13% больше показателя предыдущего квартала (во втором квартале по сравнению с первым рост составил 13,4%)», — указано в материале газеты «Коммерсант», которая приводит данные. Помимо этого отмечается, что по итогам за девять месяцев объем выданной техники сократился на 39% (198 тыс. штук) по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Рост спроса на автокредиты для подержанных автомобилей в Челябинской области отражает общероссийскую тенденцию. По данным «Авито Авто», в третьем квартале 2025 года число обращений за кредитами на покупку подержанных машин увеличилось на 19% по сравнению с июлем, что специалисты связывают со снижением ключевой ставки и ожиданиями изменений в таможенном регулировании. Одновременно лизинг автотехники для бизнеса также показал восстановление — в третьем квартале объем выданной техники вырос на 13% к предыдущему кварталу.
