Телеведущая Ксения Собчак перестала отрицать свои президентские амбиции. В интервью журналу Glamour она заявила, что кому-то, может быть, прошлое в шоу-бизнесе повредило бы, но ей пойдет на пользу. Беседу с экс-ведущей телепроекта «Дом-2» вела главный редактор глянцевого журнала Мария Федорова.
Собчак заявила, что она как торт «Муравейник» — много разных слоев, а торт один. «Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь», — ответила Собчак на вопрос об участии в выборах.
«Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб», — приводит «Дождь» цитату Собчак, которую редакция Glamour поместила на одну из полос.
Номер с интервью поступил в продажу 10 октября. Сама Ксения не комментирует свои заявления относительно президентских выборов 2018 года.
Ранее Собчак рассказала, что скандальный фильм «Матильда» может понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской, потому что является промонархическим, напоминает «Национальная служба новостей».