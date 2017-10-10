Курганская генерирующая компания выступила с разъяснением по вопросу оплаты услуги по теплоснабжению многоквартирных домов по улице 9 Мая, которые ранее отапливала частная котельная ИП Брагина.
В конце прошлой недели проблемные дома по улице 9 Мая были подключены к сетям централизованного теплоснабжения. С 6 октября у жителей в квартирах появилось отопление, с 7 октября — горячая вода. С указанных дат ПАО «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК») является единственным поставщиком и получателем начисленной платы за коммунальные ресурсы, отпущенные на отопление и горячее водоснабжение собственникам помещений в многоквартирных домах. Для оформления расчетов будут заключены соответствующие договоры и открыты лицевые счета.
Курганская генерирующая компания просит жильцов быть внимательными при оплате коммунальных услуг и в случае получения «двойных» информационных листов и квитанций оплачивать только услуги организации, их предоставляющей.