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10 октября 2017
20:31  10 октября 2017 0

Хакеры из КНДР украли 200 гигабайт секретной информации по США и Южной Корее

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица
США допускали возможность физического уничтожения северокорейского лидераФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Южной Кореи подозревают, что северокорейские хакеры выкрали секретные военные документы США. Среди похищенных документов находится «Оперативный план 5015», в котором зафиксированы планы Вашингтона и Сеула против правительства Ким Чен Ына.

Об этом сообщил народный избранник южнокорейского парламента от правящей Демократической партии «Тобуро». Он сослался на документы минобороны Республики Корея и сказал, что всего было похищено более 200 гигабайт информации, пишет телеканал 360.

В «Плане 5015» содержится информация о том, как будут действовать союзники в случае конфликта с КНДР. В том числе в нем предусмотрены меры по физической ликвидации лидеров Северной Кореи. Помимо этого, пропали отчеты на имя высшего командования союзников, данные о ключевых военных объектов и электростанциях.

Пхеньян заявляет, что не имеет к взломам никакого отношения.

Ранее стало известно, что США отправили в область Корейского полуострова ударную группу кораблей, чтобы провести совместные учения с военными Южной Кореей, напоминает «Национальная служба новостей». Военные силы прибудут в Японское море в середине октября, а учения стартуют в двадцатых числах октября.

Иван Антонов
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