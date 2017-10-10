Власти Южной Кореи подозревают, что северокорейские хакеры выкрали секретные военные документы США. Среди похищенных документов находится «Оперативный план 5015», в котором зафиксированы планы Вашингтона и Сеула против правительства Ким Чен Ына.
Об этом сообщил народный избранник южнокорейского парламента от правящей Демократической партии «Тобуро». Он сослался на документы минобороны Республики Корея и сказал, что всего было похищено более 200 гигабайт информации, пишет телеканал 360.
В «Плане 5015» содержится информация о том, как будут действовать союзники в случае конфликта с КНДР. В том числе в нем предусмотрены меры по физической ликвидации лидеров Северной Кореи. Помимо этого, пропали отчеты на имя высшего командования союзников, данные о ключевых военных объектов и электростанциях.
Пхеньян заявляет, что не имеет к взломам никакого отношения.
Ранее стало известно, что США отправили в область Корейского полуострова ударную группу кораблей, чтобы провести совместные учения с военными Южной Кореей, напоминает «Национальная служба новостей». Военные силы прибудут в Японское море в середине октября, а учения стартуют в двадцатых числах октября.