Россияне смогут открыть для себя другую Кубу

С 29 октября возобновятся прямые рейсы между Москвой и Ольгином (Куба) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Россиянам станет проще путешествовать по неизведанным регионам Кубы благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и городом Ольгин. Об этом сообщила советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Кристина Леон Изнага. По ее данным, новые рейсы авиакомпании Nordwind и оператора Pegas Touristik, которые начнут совершаться с 29 октября, позволят расширить географию посещения острова российскими туристами, открывая для них «новую Кубу».

«Это событие (расширение маршрутов — прим. URA.RU) приведет к диверсификации пунктов въезда на кубинскую территорию. <...> Переговоры с российскими авиакомпаниями продолжаются. Их основной целью является увеличение количества авиарейсов, диверсификация пунктов прибытия на Кубу и вылета из России. Все это будет способствовать увеличению числа российских туристов», — поделилась представительница кубинской дипмиссии в беседе с РИА Новости.

Она в целом подчеркнула важность восстановления маршрута Москва—Ольгин, поскольку в последние годы большинство путешественников прилетали только в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко из-за ограниченного воздушного сообщения, связанного с пандемией COVID-19. Новый маршрут позволит российским туристам лучше познакомиться с восточной частью острова, известной не только пляжами, но и уникальной природой, историческими объектами и национальной кухней.

Продолжение после рекламы