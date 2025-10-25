Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Туризм

Россияне смогут открыть для себя другую Кубу

Советник по вопросам туризма Кубы оценила возвращение маршрута Москва - Ольгин
25 октября 2025 в 15:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С 29 октября возобновятся прямые рейсы между Москвой и Ольгином (Куба)

С 29 октября возобновятся прямые рейсы между Москвой и Ольгином (Куба)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Россиянам станет проще путешествовать по неизведанным регионам Кубы благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и городом Ольгин. Об этом сообщила советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Кристина Леон Изнага. По ее данным, новые рейсы авиакомпании Nordwind и оператора Pegas Touristik, которые начнут совершаться с 29 октября, позволят расширить географию посещения острова российскими туристами, открывая для них «новую Кубу».

«Это событие (расширение маршрутов — прим. URA.RU) приведет к диверсификации пунктов въезда на кубинскую территорию. <...> Переговоры с российскими авиакомпаниями продолжаются. Их основной целью является увеличение количества авиарейсов, диверсификация пунктов прибытия на Кубу и вылета из России. Все это будет способствовать увеличению числа российских туристов», — поделилась представительница кубинской дипмиссии в беседе с РИА Новости.

Она в целом подчеркнула важность восстановления маршрута Москва—Ольгин, поскольку в последние годы большинство путешественников прилетали только в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко из-за ограниченного воздушного сообщения, связанного с пандемией COVID-19. Новый маршрут позволит российским туристам лучше познакомиться с восточной частью острова, известной не только пляжами, но и уникальной природой, историческими объектами и национальной кухней.

Продолжение после рекламы

Ранее российские власти сообщили о планах расширить безвизовый режим с рядом стран, чтобы увеличить турпоток и стимулировать развитие туристической сферы. В последние годы на фоне геополитических изменений Россия активно работает над расширением направлений для граждан и упрощением поездок за рубеж, одновременно поднимая уровень сервиса внутри страны для иностранных гостей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал