Россияне смогут открыть для себя другую Кубу
С 29 октября возобновятся прямые рейсы между Москвой и Ольгином (Куба)
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Россиянам станет проще путешествовать по неизведанным регионам Кубы благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и городом Ольгин. Об этом сообщила советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Кристина Леон Изнага. По ее данным, новые рейсы авиакомпании Nordwind и оператора Pegas Touristik, которые начнут совершаться с 29 октября, позволят расширить географию посещения острова российскими туристами, открывая для них «новую Кубу».
«Это событие (расширение маршрутов — прим. URA.RU) приведет к диверсификации пунктов въезда на кубинскую территорию. <...> Переговоры с российскими авиакомпаниями продолжаются. Их основной целью является увеличение количества авиарейсов, диверсификация пунктов прибытия на Кубу и вылета из России. Все это будет способствовать увеличению числа российских туристов», — поделилась представительница кубинской дипмиссии в беседе с РИА Новости.
Она в целом подчеркнула важность восстановления маршрута Москва—Ольгин, поскольку в последние годы большинство путешественников прилетали только в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко из-за ограниченного воздушного сообщения, связанного с пандемией COVID-19. Новый маршрут позволит российским туристам лучше познакомиться с восточной частью острова, известной не только пляжами, но и уникальной природой, историческими объектами и национальной кухней.
Ранее российские власти сообщили о планах расширить безвизовый режим с рядом стран, чтобы увеличить турпоток и стимулировать развитие туристической сферы. В последние годы на фоне геополитических изменений Россия активно работает над расширением направлений для граждан и упрощением поездок за рубеж, одновременно поднимая уровень сервиса внутри страны для иностранных гостей.
