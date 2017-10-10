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10 октября 2017
23:35  10 октября 2017 0

Глава Каталонии попросил отложить объявление независимости

За отделение Каталонии от Испании высказались 90% участников референдумаФОТО: yaleeconomicreview.org

Глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент региона не торопиться с принятием декларации об односторонней независимости. Он подчеркнул, что поспешное решение об отделении Каталонии поставит крест на диалоге с Мадридом.

«Результаты референдума являются мандатом народа к тому, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Предлагаю парламенту приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога», — цитирует Пучдемона «Лента.ру».

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Свыше 90 процентов проголосовавших поддержали идею независимости региона. Власти Испании пытались помешать проведению голосования силовыми методами. В столкновениях с полицией пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов референдума и обвинил правительство Каталонии в попытке сломить единство страны.

Отметим, что идея отделения Каталонии пришлась по душе далеко не всем ее жителям. В минувшее воскресенье в Барселоне прошел миллионный митинг в поддержку единства Испании. Собравшиеся призывали сепаратистов к «восстановлению здравого смысла».

Сергей Макеев
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