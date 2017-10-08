{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
19:25  08 октября 2017 0

Миллион испанцев вышли на митинг и призвали каталонцев к «здравому смыслу»

Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., флаг, забастовка, барселона, каталония
Независимость Каталонии опасна, как чума, считают демонстрантыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU (архив)

Почти миллион человек в Барселоне вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании. Митингующие призвали каталонцев к «восстановлению здравого смысла», сообщает ТАСС.

8 октября, в воскресенье, в Барселоне на митинг в поддержку единства Испании вышло порядка 950 тыс. человек- жителей Испании. Собравшиеся прошли с флагами Испании, Каталонии и Евросоюза. Главным лозунгом митингующих стал призыв к «восстановлению здравого смысла».

Новость по теме
В Каталонии подвели окончательные итоги референдума о независимости

Перед собравшимися выступил перуанский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. «Мы не хотим, чтобы предприятия покидали Каталонию, как будто это пострадавший от чумы средневековый город, — отметил прозаик. — Мы хотим, чтобы Каталония была локомотивом Испании, культурной столицей Испании».

По словам Льоса, пиренейское королевство является «землей свободы и соблюдения законности» и сепаратисты «не разрушат его».

Демонстрацию за единство Испании организовали спустя неделю после референдума о независимости Каталонии от королевства. 1 октября в голосовании по выходу Каталонии из состава Испании участвовало 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников голосования высказались за независимость.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров