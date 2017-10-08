Почти миллион человек в Барселоне вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании. Митингующие призвали каталонцев к «восстановлению здравого смысла», сообщает ТАСС.
8 октября, в воскресенье, в Барселоне на митинг в поддержку единства Испании вышло порядка 950 тыс. человек- жителей Испании. Собравшиеся прошли с флагами Испании, Каталонии и Евросоюза. Главным лозунгом митингующих стал призыв к «восстановлению здравого смысла».
Перед собравшимися выступил перуанский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. «Мы не хотим, чтобы предприятия покидали Каталонию, как будто это пострадавший от чумы средневековый город, — отметил прозаик. — Мы хотим, чтобы Каталония была локомотивом Испании, культурной столицей Испании».
По словам Льоса, пиренейское королевство является «землей свободы и соблюдения законности» и сепаратисты «не разрушат его».
Демонстрацию за единство Испании организовали спустя неделю после референдума о независимости Каталонии от королевства. 1 октября в голосовании по выходу Каталонии из состава Испании участвовало 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников голосования высказались за независимость.