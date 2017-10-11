02:18 11 октября 2017 0

Актрисы считают, что Вайнштейн по-скотски относится к женщинам ФОТО: Mother Jones

Знаменитые актрисы Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу рассказали, как в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны известного продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщило издание The New York Times.

«У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в молодости. В результате я решила никогда больше с ним не работать и предостерегала тех, кто собирался с ним сотрудничать», — сообщила Джоли. Актриса считает, что такое отношение и поведение к женщинам в любой стране и любой сфере недопустимо.

Пэлтроу заявила, что впервые столкнулась с домогательствами продюссера в 22 года, когда Вайнштейн взял ее на главную роль в фильме «Эмма». Перед началом съемочного процесса, он пригласил молодую актрису к себе в гостиничный номер и стал ее трогать. Он предложил ей пройти в спальню для массажа, но она отказалась, после чего Вайнштейн стал ей угрожать, передает «Газета.ru». «Я была ребенком, меня наняли, я была в ужасе», — заявила Пэлтроу.

Напомним, что продюсер картин «Властелин колец», «Убить Билла» и «Криминальное чтиво» Харви Вайнштейн был обвинен в домогательствах по отношению к молодым девушкам, которым он обещал помочь с актерской карьерой. Продюсер признает свою вину и раскаивается в содеянном, хотя некоторые обвинения считает ложными.