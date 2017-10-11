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Главные новости Курганской области
11:49  11 октября 2017 0

Курганский суд отказал профессору Шалютину в восстановлении кафедры философии

Пресс-конференция профессора КГУ Бориса Шалютина. Курган., шалютин борис
Борис Шалютин в последнее время тратит много времени на судебные тяжбыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Курганский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бориса Шалютина с требованием восстановить кафедру философии в Курганском госуниверситете. Дело рассматривалось во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе КГУ.

Несмотря на структурные изменения, сотрудники кафедры философии продолжают трудовую деятельность на кафедре культурологии, что никак не отразилось на учебном процессе, отмечают в вузе.

Решение о присоединении кафедры философии к кафедре культурологии было принято в январе 2017 года, Борис Шалютин назвал решение ученого совета незаконным и решил оспорить его в суде. Ранее он оспорил в судебном порядке свое увольнение с должности завкафедрой философии и был восстановлен в КГУ в марте 2017 года.

Татьяна Жаткина
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