Курганский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бориса Шалютина с требованием восстановить кафедру философии в Курганском госуниверситете. Дело рассматривалось во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе КГУ.
Несмотря на структурные изменения, сотрудники кафедры философии продолжают трудовую деятельность на кафедре культурологии, что никак не отразилось на учебном процессе, отмечают в вузе.
Решение о присоединении кафедры философии к кафедре культурологии было принято в январе 2017 года, Борис Шалютин назвал решение ученого совета незаконным и решил оспорить его в суде. Ранее он оспорил в судебном порядке свое увольнение с должности завкафедрой философии и был восстановлен в КГУ в марте 2017 года.