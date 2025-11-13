Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

В небе над Курганом заметили «поезд» Илона Маска. Фото

Спутники Starlink пролетели над Курганом
13 ноября 2025 в 22:01
Необычное явление в небе над Курганом оказалось спутниками SpaceX

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Жители Кургана стали свидетелями пролета группы спутников Starlink, которые в народе называют «поездом» Илона Маска. Светящуюся цепочку в небе можно было наблюдать ранним утром 13 ноября. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев.

«Летели с запада на восток. Время 13 ноября 5:40 по местному», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU. Данные специализированных сервисов подтверждают пролет группировки спутников в указанное время южнее Курганской области.

При каждом запуске компания SpaceX отправляет на орбиту группу спутников, которые вначале обращаются вокруг Земли единой цепочкой, двигаясь на одинаковой высоте и с одинаковой скоростью. Именно это явление и называют «поездом». Спутники выглядят как яркие огни и хорошо видны невооруженным глазом в течение нескольких дней после запуска, который в последний раз состоялся 11 ноября. 

Спутники двигались с запада на восток

Фото: URA.RU



Жители Кургана в последние дни стали свидетелями нескольких небесных явлений. Помимо пролета спутников Starlink 13 ноября, накануне, в ночь с 11 на 12 ноября, курганцы могли наблюдать метеорный поток Северных Таурид, который в период пика активности оставлял яркие следы на небе.

