Жители Кургана стали свидетелями пролета группы спутников Starlink, которые в народе называют «поездом» Илона Маска. Светящуюся цепочку в небе можно было наблюдать ранним утром 13 ноября. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев.

«Летели с запада на восток. Время 13 ноября 5:40 по местному», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU. Данные специализированных сервисов подтверждают пролет группировки спутников в указанное время южнее Курганской области.

При каждом запуске компания SpaceX отправляет на орбиту группу спутников, которые вначале обращаются вокруг Земли единой цепочкой, двигаясь на одинаковой высоте и с одинаковой скоростью. Именно это явление и называют «поездом». Спутники выглядят как яркие огни и хорошо видны невооруженным глазом в течение нескольких дней после запуска, который в последний раз состоялся 11 ноября.

Спутники двигались с запада на восток








