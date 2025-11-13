Уварова в СИЗО и жесткое ДТП у завода: главное в Кургане за 13 ноября

Экс-глава курганских приставов Уварова останется в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московский городской суд подтвердил законность заключения под стражу для Ирины Уваровой, ранее возглавлявшей УФССП по Курганской области. Рассмотрев апелляционную жалобу защиты, суд оставил в силе постановление Басманного районного суда Москвы.

Заседание состоялось 12 ноября. Представители Уваровой ходатайствовали о смягчении меры пресечения, предлагая взамен домашний арест. В обоснование своих требований адвокаты указывали на безупречную характеристику подзащитной и отсутствие в ее биографии фактов привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на эти доводы, суд тщательно изучил материалы дела и принял решение оставить экс-чиновницу в СИЗО, отклонив ходатайство защиты.

Жесткое ДТП у завода в Кургане

На проспекте Машиностроителей (рядом с заводом КМЗ) в Кургане произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Инцидент попал на видео.

Авария произошла в 17:30. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь по проспекту и поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил преимущество встречной Lada Granta. От удара «семерку» отбросило на следующий ряд, где она столкнулась с попутным автомобилем Nissan. В результате цепочки столкновений водители «ВАЗ-21074» и «Lada Granta» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Курганский промышленник стал владельцем юридической фирмы

В Шадринске зафиксирована смена владельца в юридической компании «Защита и Право». Согласно актуальным сведениям из ЕГРЮЛ, 100% долей предприятия теперь владеет опытный курганский топ-менеджер и промышленник Андрей Попов.

Интересно, что компания была создана только в 2024 году, и изначально ее единственным учредителем был сын бизнесмена — Иван Попов. Данные реестра показывают, что недавно была проведена официальная смена владельца.

Дублер Чеховского моста в Кургане включит в себя расширение дороги и новую развязку

Власти раскрыли новые детали проекта по строительству дублера Чеховского путепровода. Согласно заявлению вице-губернатора Ивана Ситникова, проект не ограничится только новой эстакадой.