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Главные новости Курганской области
15:00  11 октября 2017 1

В Зауралье не могут найти того, кто предскажет места потопов

Паводок Курган СНТ
Во время паводка в 2016 году были затоплены сотни домов в Кургане и районах областиФото: Татьяна Жаткина © URA.RU

В Курганской области оказалось проблемой найти организацию, которая выполнит условия контрактов по разграничению затопляемой зоны. Об этом «URA.RU» рассказал начальник управления водного хозяйства и недропользования областного департамента природных ресурсов Юрий Василюк.

Муниципалитетам подобный документ было рекомендовано принять еще около года назад, однако объявлен уже пятый аукцион, а подходящий подрядчик так и не найден. Юрий Василюк не связывает это с ценой контрактов, по его мнению, скорее дело в ограниченном числе специалистов, которые способны выполнить такие работы. Он уточнил, что в настоящее время объявлен конкурс для определения затопляемых зон в Звериноголовском районе, цена составляет 2,3 млн рублей, срок исполнения — до 2019 года.

Сейчас жители региона нередко строят дома в пойме Тобола и других рек, а затем определяют статус своих строений через суд. В случае затопления паводковыми водами жители таких домов начинают требовать компенсации от властей. Определение опасных зон помогло бы избежать подобных ситуаций, считают в департаменте.

Во время паводка в 2016 году были затоплены сотни домов в Кургане и районах области, компенсации получили единицы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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