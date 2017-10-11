В Зауралье не могут найти того, кто предскажет места потопов

В Курганской области оказалось проблемой найти организацию, которая выполнит условия контрактов по разграничению затопляемой зоны. Об этом «URA.RU» рассказал начальник управления водного хозяйства и недропользования областного департамента природных ресурсов Юрий Василюк.
Муниципалитетам подобный документ было рекомендовано принять еще около года назад, однако объявлен уже пятый аукцион, а подходящий подрядчик так и не найден. Юрий Василюк не связывает это с ценой контрактов, по его мнению, скорее дело в ограниченном числе специалистов, которые способны выполнить такие работы. Он уточнил, что в настоящее время объявлен конкурс для определения затопляемых зон в Звериноголовском районе, цена составляет 2,3 млн рублей, срок исполнения — до 2019 года.
Сейчас жители региона нередко строят дома в пойме Тобола и других рек, а затем определяют статус своих строений через суд. В случае затопления паводковыми водами жители таких домов начинают требовать компенсации от властей. Определение опасных зон помогло бы избежать подобных ситуаций, считают в департаменте.
Во время паводка в 2016 году были затоплены сотни домов в Кургане и районах области, компенсации получили единицы.