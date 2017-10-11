В Перми пожарные не успели спасти человека из-за припаркованных во дворе машин

Припаркованные у подъезда автомобили стали причиной гибели пермяка. Пожарные не смогли подъехать к горящему дому, поэтому не успели спасти мужчину.
Трагедия произошла еще 4 октября, но известно о ней стало только сейчас. Пожар начался по адресу Юрша, 64. На место тут же направились сотрудники краевого ГУ МЧС. Но огнеборцы не смогли подъехать к подъезду, где располагалась горящая квартира, из-за чего потеряли время. Причина этого — множество автомобилей, припаркованных на придомовой территории. Пожарным пришлось добираться на место вызова пешком и вручную доставлять пожарно-техническое вооружение. В результате они не успели спасти 67-летнего мужчину — он погиб.
Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МЧС, это не первый случай, когда пожарная машина не может подъехать к месту пожара из-за припаркованных авто. Однако впервые из-за этого погиб человек.
В ведомстве добавили, что, кроме машин, пожарным могли помешать нарушения требований пожарной безопасности, ответственность за которые несет управляющая компания «Домком». В УК корреспонденту «URA.RU» пояснили, что не будут давать никаких комментариев до пресс-конференции, которая пройдет 12 октября.