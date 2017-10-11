Пермяка «выкинули» из автобуса за разбрасывание денег

18:50 11 октября 2017 0

Вместо «зайцев» в пермских автобусах порой появляются чересчур щедрые пассажиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт в автобусе с участием нетрезвого пермяка, решившего покидаться деньгами в кондуктора, вызвал бурное обсуждение в соцсетях. До нужной остановки «щедрому» пассажиру доехать не позволили.

Один из пользователей сообщил в группе «Подслушано Пермь» о том, что 10 октября около 21:30 в автобусе маршрута №68 произошел конфликт из-за одного из пассажиров. Нетрезвый мужчина повел себя странно и стал бросаться деньгами в кондуктора. В итоге ситуация разрешилась «силовым» методом: другой пассажир выгнал скандалиста на ближайшей остановке.

Пермяки переживают, что же стало с деньгами «выкинутого» пассажира Скриншот группы «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте»

«Во время поездки пьяный мужик начал раскидываться деньгами в кондуктора, но один мужчина не стал равнодушен к этому случаю и выкинул его на следующей остановке», — написал один из жителей Перми.

История вызвала бурное обсуждение в соцсети. Первый вопрос, возникший у пермяков: «А что с деньгами?». «Зачем ему деньги, если он ими кидается», — последовал ответ. Некоторых комментаторов все же возмутил тот факт, что за кондуктора заступился только один мужчина.

В компании «Сервис-Авто», обслуживающей маршрут №68, «URA.RU» сообщили, что конфликты с участием нетрезвых пассажиров случаются довольно часто. Что же касается описанного случая — каких-либо жалоб перевозчику не поступало.