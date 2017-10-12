Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой ответил на критику в соцсетях новым видеороликом «Глава в районе» на Youtube.
В ролике Андрей Трубецкой отвечает на «самые злобные и желчные» комментарии, которые появились в соцсетях после первых выпусков шоу «Глава в районе». К некоторым высказываниям чиновник отнесся с иронией. Например, на заявление Татьяны Малининой, что в Сургуте мэру больше заняться нечем, Трубецкой ответил: «Татьяна, не знаю, спрошу у Шувалова, я глава Сургутского района».
На обвинения в алчности и желании заработать на просмотрах в Youtube Трубецкой пообещал перечислить всю прибыль от блога на развитие киберспорта в округе.
Пользователю Сергею Б глава Сургутского района предложил ответить за свой стих («Пока в районе водятся дебилы и лохи, то Трубецким на свете будет жить с руки. Какое небо голубое»), написанный в комментариях. «Приходи ко мне, попробуй сказать это в лицо», — заявил Андрей Трубецкой.
Как ранее сообщало «URA.RU», Андрей Трубецкой стал первым югорским мэром-блогером, запустив собственное шоу на Youtube. Глава Сургутского района в роликах рассказывает о проблемах муниципалитета, стараясь при этом оперировать понятными обычным людям терминами, сделать блог максимально близким к пользователям соцсетей.
Новый выпуск набрал уже почти 5 тыс. просмотров во «ВКонтакте» и на Youtube. По данным агентства, формат «Глава против хэйтеров» Трубецкой планирует сделать традиционным.