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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
10:09  12 октября 2017 0

«Попробуй сказать это мне в лицо». Югорский мэр-блогер жестко ответил хэйтерам. ВИДЕО

Итоговая пресс-конференция Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил критикам ответить за свои словаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой ответил на критику в соцсетях новым видеороликом «Глава в районе» на Youtube.

В ролике Андрей Трубецкой отвечает на «самые злобные и желчные» комментарии, которые появились в соцсетях после первых выпусков шоу «Глава в районе». К некоторым высказываниям чиновник отнесся с иронией. Например, на заявление Татьяны Малининой, что в Сургуте мэру больше заняться нечем, Трубецкой ответил: «Татьяна, не знаю, спрошу у Шувалова, я глава Сургутского района».

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На обвинения в алчности и желании заработать на просмотрах в Youtube Трубецкой пообещал перечислить всю прибыль от блога на развитие киберспорта в округе.

Пользователю Сергею Б глава Сургутского района предложил ответить за свой стих («Пока в районе водятся дебилы и лохи, то Трубецким на свете будет жить с руки. Какое небо голубое»), написанный в комментариях. «Приходи ко мне, попробуй сказать это в лицо», — заявил Андрей Трубецкой.

Как ранее сообщало «URA.RU», Андрей Трубецкой стал первым югорским мэром-блогером, запустив собственное шоу на Youtube. Глава Сургутского района в роликах рассказывает о проблемах муниципалитета, стараясь при этом оперировать понятными обычным людям терминами, сделать блог максимально близким к пользователям соцсетей.

Новый выпуск набрал уже почти 5 тыс. просмотров во «ВКонтакте» и на Youtube. По данным агентства, формат «Глава против хэйтеров» Трубецкой планирует сделать традиционным.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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