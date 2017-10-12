В Зауралье ждут перестановок в руководстве областного ГИБДД. По данным источников «URA.RU» после московской проверки руководителю областного управления госавтоинспекции Михаилу Чебыкину велели искать новых заместителей.
В пресс-службе УМВД по Курганской области не подтвердили увольнение полковников Сергея Сердюкова и Георгия Алешкова. Руководитель пресс-службы Елена Радаева уточнила, что оба они находятся в очередном отпуске. «Потом уволят по-тихому», — уверены источники агентства, которые просили не афишировать их имена. Также в числе возможных претендентов на увольнение называют начальника отдела административной практики Сергея Рябова.
Причины увольнения высокопоставленных полицейских источники «URA.RU» не озвучивают.