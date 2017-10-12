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Главные новости Курганской области
11:31  12 октября 2017 0

«Потом уволят по-тихому». После московской проверки руководство курганской ГИБДД отправлено в отпуск

Заседания комитета Курганской областной Думы по законодательству и государственному строительству. Курган. , чебыкин михаил
Михаилу Чебыкину велели искать новых заместителейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье ждут перестановок в руководстве областного ГИБДД. По данным источников «URA.RU» после московской проверки руководителю областного управления госавтоинспекции Михаилу Чебыкину велели искать новых заместителей.

В пресс-службе УМВД по Курганской области не подтвердили увольнение полковников Сергея Сердюкова и Георгия Алешкова. Руководитель пресс-службы Елена Радаева уточнила, что оба они находятся в очередном отпуске. «Потом уволят по-тихому», — уверены источники агентства, которые просили не афишировать их имена. Также в числе возможных претендентов на увольнение называют начальника отдела административной практики Сергея Рябова.

Причины увольнения высокопоставленных полицейских источники «URA.RU» не озвучивают.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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