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12 октября 2017
20:35  12 октября 2017 0

В Москве полыхает здание закрытого завода. Огонь охватил сотни метров. ФОТО, ВИДЕО

Огонь перекинулся на крышу здания заводаФото: 360tv.ru

В Москве горит здание закрытого завода «Серп и молот». Площадь пожара, по данным главного управления МЧС России по столице, составляет порядка 300 квадратных метров и продолжает увеличиваться. Огонь перекинулся уже на кровлю здания.

«В 16:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Золоторожский Вал, дом 11, где, по предварительной информации, происходит пожар в трехэтажном выселенном здании. Площадь пожара около 300 квадратных метров», — приводит телеканал 360 сообщение спасателей. Канал Mash в то же время сообщает, что площадь пожара уже составляет 400 квадратов.

Завод не работает с 2011 года, в 2015 году рабочие приступили к сносу построек предприятия. Пока причина возгорания не сообщается, информации о пострадавших также нет, пишет Nation News.

Сергей Демин
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