Футболиста Аршавина бросила жена. ФОТО

Российского футболиста Андрея Аршавина бросила жена. Алиса Казьмина не смогла простить 36-летнему нападающему «Кайрата» измену.
Аршавин и Казьмина расстались спустя год после свадьбы, инициатором разрыва выступила супруга футболиста. По ее словам, причиной разрыва стала интрижка Аршавина с питерской моделью. «Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе», — пояснила жена спортсмена, ее слова приводит Life.ru. Расставание произошло без слез и скандалов.
Казьмина уточнила, что не боится остаться одна с тремя детьми. Она также добавила, что в итоге сама ушла от Аршавина, хотя все говорили, что это он ее бросит. «Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина? Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла», — пояснила свою позицию супруга футболиста.
Также жена Аршавина призналась, что после ухода от первого мужа к Андрею ее материальное состояние ухудшилось. «У моего бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50 процентов алиментов», — уточнила Казьмина.
Аршавин, напомним, уже пережил один громкий развод. В 2012 году он расстался с матерью своих троих детей Юлией Барановской.