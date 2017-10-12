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12 октября 2017
22:38  12 октября 2017 0

Футболиста Аршавина бросила жена. ФОТО

Аршавин и Казьмина расстались через год после свадьбыФото: Instagram Алисы Казьминой

Российского футболиста Андрея Аршавина бросила жена. Алиса Казьмина не смогла простить 36-летнему нападающему «Кайрата» измену.

Аршавин и Казьмина расстались спустя год после свадьбы, инициатором разрыва выступила супруга футболиста. По ее словам, причиной разрыва стала интрижка Аршавина с питерской моделью. «Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе», — пояснила жена спортсмена, ее слова приводит Life.ru. Расставание произошло без слез и скандалов.

Фото: Life Shot

Казьмина уточнила, что не боится остаться одна с тремя детьми. Она также добавила, что в итоге сама ушла от Аршавина, хотя все говорили, что это он ее бросит. «Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина? Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла», — пояснила свою позицию супруга футболиста.

Также жена Аршавина призналась, что после ухода от первого мужа к Андрею ее материальное состояние ухудшилось. «У моего бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50 процентов алиментов», — уточнила Казьмина.

Аршавин, напомним, уже пережил один громкий развод. В 2012 году он расстался с матерью своих троих детей Юлией Барановской.

Екатерина Холкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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