Экс-ректор скандально известного опорного Тюменского индустриального университета не смог продать свой Lexus из-за того, что судебные приставы арестовали автомобиль. Олегу Новоселову пришлось заплатить крупный долг вузу — до этого деньги экс-ректор не мог найти несколько месяцев.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, исполнительное производство в отношении бывшего ректора ТИУ было возбуждено в конце июля. Олег Новоселов тогда получил в суде наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и должен был возместить вузу нанесенный ущерб в размере 2,3 миллиона рублей.
Судебное решение было вынесено 1 июня этого года, однако Олег Новоселов долги не погасил. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы запретили Новоселову выезд за границу и наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилем Lexus. На днях экс-ректор сам пришел к приставам с квитанцией об оплате долга — оказалось, что он хотел продать машину, но из-за действий приставов сделать этого не смог. В пресс-службе УФССП отметили, что экс-ректор был возмущен поступком судебных приставов.
Крупный скандал в вузе вспыхнул в конце прошлого года. Уголовное дело в отношении Олега Новоселова, на тот момент ректора Тюменского индустриального университета, было возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в то время, когда Новоселов возглавлял ТГНГУ, на базе которого и был создан опорный Тюменский индустриальный университет, он в корыстных целях подписал приказ о приеме на работу старшим научным сотрудником по совместительству на экспериментальный завод буровой техники своего подчиненного по университету. Совместитель фактически не работал, а большую часть зарплаты должен был ежемесячно передавать Новоселову.