MAXIM хайпанул на президентских выборах, используя полуголых девушек. ФОТО

11:25 13 октября 2017 0

Авторы сравнили выборы с тем, что могут делать только взрослые Фото: Александр Мамаев © URA.RU (архив)

Мужской журнал Maxim опубликовал анонс ноябрьского выпуска, в котором будет размещена статья «Выборы только для взрослых». Издание решило попиариться и хайпануть на президентских выборах 2018 года в свойственной для себя манере — прибегая к полуголым девушкам.

«Есть много вещей, которые ты можешь или должен делать, когда становишься взрослым, — говорится в анонсе к тексту. — Вредить здоровью, жениться, работать, водить машину — приятные и не очень права и обязанности. Но самое крутое право — голосовать на выборах». Авторы текста считают, что это «действительно по-взрослому», и призывают попытаться изменить ход истории, если читатели еще не слишком малы для этого.

Также журнал анонсировал материал, в котором представит 13 фотофейков, которые использовали нечистые на руку политтехнологи.

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