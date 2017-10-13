MAXIM хайпанул на президентских выборах, используя полуголых девушек. ФОТО

Мужской журнал Maxim опубликовал анонс ноябрьского выпуска, в котором будет размещена статья «Выборы только для взрослых». Издание решило попиариться и хайпануть на президентских выборах 2018 года в свойственной для себя манере — прибегая к полуголым девушкам.
«Есть много вещей, которые ты можешь или должен делать, когда становишься взрослым, — говорится в анонсе к тексту. — Вредить здоровью, жениться, работать, водить машину — приятные и не очень права и обязанности. Но самое крутое право — голосовать на выборах». Авторы текста считают, что это «действительно по-взрослому», и призывают попытаться изменить ход истории, если читатели еще не слишком малы для этого.
Также журнал анонсировал материал, в котором представит 13 фотофейков, которые использовали нечистые на руку политтехнологи.
Ранее эксперты в разговоре с «Национальной службой новостей» рассказали, по какому принципу происходят отставки и кадровые перестановки во власти.