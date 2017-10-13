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Главные новости Курганской области
15:50  13 октября 2017 0

Энергосбытовая компания «Восток» начала принимать оплату услуг картой «Мир»

Клипарт октябрь. Нижневартовск., платежный терминал, терминал, платежи
Расплатиться можно и онлайн и через терминалыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Клиенты ЭК «Восток» могут оплачивать электроэнергию и коммунальные услуги в Едином личном кабинете на сайте vostok-electra.ru картами национальной платежной системы «Мир».

Для владельцев карты «Мир» процесс оплаты не отличается от оплаты картами других международных систем: в форму необходимо ввести номер карты, срок её действия и защитный CVV/CVC2 код.

«Значительная часть наших клиентов предпочитает оплачивать услуги онлайн, — отметил генеральный директор АО «Энергосбытовая компания «Восток» Максим Ромашев. — Поэтому, с приходом новой национальной платежной системы «Мир», мы усовершенствовали сервис «Единый личный кабинет», тем самым дали возможность владельцам новых карт производить расчет, не выходя из дома».

Для клиентов, предпочитающих очное обслуживание, действует система оплаты банковской картой «Мир» через кассы во всех пунктах приема платежей ЕРЦ «Прогресс» и офисах обслуживания АО «ЭК «Восток».

Виктор Жуков
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