Ночью 25 мая 2025 года в Шадринске наблюдался снег. Осадки были кратковременными и не смогли задержаться на поверхности земли из-за положительной температуры воздуха. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«Сегодня ночью в Шадринске прошел снег. У поверхности земли температуры была около плюс одного градуса, а на высотах наблюдалась отрицательная температура. Из-за этого снег не успевал фиксироваться на почве и быстро таял.», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Кроме того, на станции Шатрово в полночь наблюдался заморозок до -0,2 градуса. Снегопад был зафиксирован камерами провайдера «Курьер плюс».
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 25 мая в Курганской области ожидаются заморозки и осадки — дождь, мокрый снег и снег. Особенно похолодает на севере и северо-западе региона, где температура на почве может опуститься до нуля.
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