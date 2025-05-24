24 мая 2025
23 мая 2025

Снегопад прошел в Шадринске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске прошел майский снегопад
В Шадринске прошел майский снегопад Фото:

Ночью 25 мая 2025 года в Шадринске наблюдался снег. Осадки были кратковременными и не смогли задержаться на поверхности земли из-за положительной температуры воздуха. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«Сегодня ночью в Шадринске прошел снег. У поверхности земли температуры была около плюс одного градуса, а на высотах наблюдалась отрицательная температура. Из-за этого снег не успевал фиксироваться на почве и быстро таял.», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Кроме того, на станции Шатрово в полночь наблюдался заморозок до -0,2 градуса. Снегопад был зафиксирован камерами провайдера «Курьер плюс». 

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 25 мая в Курганской области ожидаются заморозки и осадки — дождь, мокрый снег и снег. Особенно похолодает на севере и северо-западе региона, где температура на почве может опуститься до нуля.

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Ночью 25 мая 2025 года в Шадринске наблюдался снег. Осадки были кратковременными и не смогли задержаться на поверхности земли из-за положительной температуры воздуха. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «Сегодня ночью в Шадринске прошел снег. У поверхности земли температуры была около плюс одного градуса, а на высотах наблюдалась отрицательная температура. Из-за этого снег не успевал фиксироваться на почве и быстро таял.», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Кроме того, на станции Шатрово в полночь наблюдался заморозок до -0,2 градуса. Снегопад был зафиксирован камерами провайдера «Курьер плюс».  Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 25 мая в Курганской области ожидаются заморозки и осадки — дождь, мокрый снег и снег. Особенно похолодает на севере и северо-западе региона, где температура на почве может опуститься до нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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