23 мая 2025

Курганский сенатор Муратов призвал выпускников внести вклад в развитие региона. Видео

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Муратов поздравил выпускников
Муратов поздравил выпускников Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов пожелал выпускникам в день последнего школьного звонка не забывать о своей малой родине. Он выразил надежду, что молодые люди успешно сдадут экзамены, получат профессиональное образование и затем смогут работать на благо региона. Об этом политик рассказал в соцсети.

«Курганская область сегодня динамично развивается, мы надеемся, что вы, получив образование, сможете внести свой вклад в ее процветание. Начинать профессиональный путь всегда легче, где тебя хорошо знают. Желаю вам успешной сдачи экзаменов», — сообщил Муратов в видеообращении к школьникам в своем telegram-канале.

Ранее министерство просвещения России рекомендовало образовательным организация проводить последние звонки в единый день 24 мая, а выпускные — 28 июня. В этом году в школах Курганской области обучается более трех тысяч 11-классников и около 10 тысяч девятиклассников. 

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов пожелал выпускникам в день последнего школьного звонка не забывать о своей малой родине. Он выразил надежду, что молодые люди успешно сдадут экзамены, получат профессиональное образование и затем смогут работать на благо региона. Об этом политик рассказал в соцсети. «Курганская область сегодня динамично развивается, мы надеемся, что вы, получив образование, сможете внести свой вклад в ее процветание. Начинать профессиональный путь всегда легче, где тебя хорошо знают. Желаю вам успешной сдачи экзаменов», — сообщил Муратов в видеообращении к школьникам в своем telegram-канале. Ранее министерство просвещения России рекомендовало образовательным организация проводить последние звонки в единый день 24 мая, а выпускные — 28 июня. В этом году в школах Курганской области обучается более трех тысяч 11-классников и около 10 тысяч девятиклассников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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