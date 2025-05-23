Бывший топ-менеджер челябинской птицефабрики попал под следствие

Бывший директор ООО «Фабрика Зоокорм», которая является дочерней компанией «Птицефабрика Челябинская», Андрей Родин попал под следствие. По данным URA.RU, мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей.
«В отношении Родина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предварительно, он похитил денежные средства, принадлежащие ООО „Фабрика Зоокорм“ на общую сумму свыше 943 тысяч рублей. С учетом НДФЛ и страховых взносов общий размер материального ущерба, причиненного компании, составил 1 млн 130 тысяч рублей. Похищенными средствами Родин распорядился по своему усмотрению», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, мужчина попался на хищении денежных средств компании уже после увольнения с занимаемой должности. Для обогащения он разработал целый план, для исполнения которого привлек родную сестру.
«Родин решил, что будет заключать фиктивные договоры оказания услуг, после чего составлять и предоставлять для оплаты в бухгалтерию ООО „Фабрика Зоокорм“ фиктивные акты выполненных услуг, на основании которых будет начислено денежное вознаграждение, которое будет поступать на расчетный счет третьего лица, не осведомленного о преступных намерениях последнего. А в последующем Родин будет давать третьему лицу указания о расходовании поступивших от ООО „Фабрика Зоокорм“ денежных средств, то есть их хищении», — указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении редакции URA.RU.
Всего Родин провел 18 сделок с сестрой на сумму более 1 млн рублей. Своими действиями он нанес крупный ущерб предприятию. При этом случившееся не повлияло на деятельность фирмы. По данным агентства, она продолжает работу в штатном режиме.
ООО «Фабрика Зоокорм» зашла на российский рынок летом 2022 года. Она стала замещать иностранных производителей кормов для животных, ушедших из РФ. Сегодня фабрика имеет разрешение на экспорт продукции в страны Таможенного союза.
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