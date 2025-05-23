«Нужно полтора миллиона евро»: критиковавший китайское пиво миллиардер из Кургана признался, о чем мечтает

Миллиардер из Кургана Дмитрий Ильтяков, критиковавший китайское пиво, признался, что мешает продвигать его товар, а также отметил, что на осуществление его мечты нужно полтора миллиона евро. Об этом он эксклюзивно рассказал корреспонденту URA.RU.
«Производство пива — это долгий и непростой процесс. Дрожжевое брожение — живой процесс, и порой возникают сложности: меняются ингредиенты, дрожжи ведут себя по-разному, и качество колеблется. Нам предстоит еще 3-4 года, чтобы отработать стабильность и добиться постоянного вкуса. Для расширения производства и активных продаж нам нужна стеклянная бутылка, а чтобы ее запустить в производство, нужно порядка полутора миллионов евро. Нету. Нету», — пояснил корреспонденту URA.RU миллиардер.
Ильтяков также отметил, что «стекло» необходимо для развития и увеличения объема производства, так как нужна будет пастеризация, отчистка, фильтрация. Стеклянная бутылка позволит увеличивать срок годности.
«В перспективе у нас есть это в мечтах. Мы делали пиво не ради прибыли, а чтобы иметь свое, качественное, не хуже немецкого или чешского. Сейчас наша задача — укрепить производство и выйти на стабильный уровень. Только тогда мы сможем расширять продажи, хотя бы в отдельных регионах, особенно летом», — добавил Дмитрий Ильтяков.
Ранее депутат из списка Forbes, бизнесмен-пивовар Дмитрий Ильтяков заявлял на фоне захвата рынка РФ пивом из Китая, что нашей стране их продукт не нужен. Он посоветовал азиатским предпринимателям пить его у себя в Поднебесной. Ильтяков также является владельцем мясоперерабатывающего предприятия и расширяет сеть своих магазинов на Урале. В этом году крупнейший мясокомбинат Урала и Западной Сибири отметит 30-летие на рынке.
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