Курганца, который торговал детской порнографией, заключили под стражу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина торговал детской порнографией в соцсетях
Мужчина торговал детской порнографией в соцсетях Фото:

В Кургане 38-летний местный житель обвиняется в незаконном обороте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Мужчину заключили под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области у себя на сайте.

«По данным следствия, в конце 2023 года в правоохранительные органы обратился неравнодушный гражданин с информацией о том, что неустановленное лицо распространяет порнографические материалы с участием несовершеннолетних через мессенджер. Тогда по данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако установить злоумышленника не удалось», — пишет СУ СК.

В 2025 году к расследованию подключилась аналитическая группа, состоящая из следователей, криминалистов регионального управления СК, оперативников отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России, а также специалистов уголовно-криминалистического центра СК РФ из Екатеринбурга. В результате совместных мероприятий 20 мая при силовой поддержке Росгвардии подозреваемого задержали.

Оказалось, что мужчина приобрел видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних еще в 2022 году и впоследствии распространял их через мессенджер за денежное вознаграждение. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и иностранную валюту.

В настоящее время проводится анализ содержимого изъятых устройств, а сам фигурант проверяется на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Курганской области уже расследовались аналогичные дела: в 2020–2022 годах был задержан житель Красноярского края, который переписывался с несовершеннолетними, получал и распространял их интимные материалы, а также житель ЯНАО, совершавший схожие преступления через интернет. Оба фигуранта были выявлены после обращений граждан и профилактических мероприятий полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 38-летний местный житель обвиняется в незаконном обороте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Мужчину заключили под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области у себя на сайте. «По данным следствия, в конце 2023 года в правоохранительные органы обратился неравнодушный гражданин с информацией о том, что неустановленное лицо распространяет порнографические материалы с участием несовершеннолетних через мессенджер. Тогда по данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако установить злоумышленника не удалось», — пишет СУ СК. В 2025 году к расследованию подключилась аналитическая группа, состоящая из следователей, криминалистов регионального управления СК, оперативников отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России, а также специалистов уголовно-криминалистического центра СК РФ из Екатеринбурга. В результате совместных мероприятий 20 мая при силовой поддержке Росгвардии подозреваемого задержали. Оказалось, что мужчина приобрел видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних еще в 2022 году и впоследствии распространял их через мессенджер за денежное вознаграждение. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и иностранную валюту. В настоящее время проводится анализ содержимого изъятых устройств, а сам фигурант проверяется на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в Курганской области уже расследовались аналогичные дела: в 2020–2022 годах был задержан житель Красноярского края, который переписывался с несовершеннолетними, получал и распространял их интимные материалы, а также житель ЯНАО, совершавший схожие преступления через интернет. Оба фигуранта были выявлены после обращений граждан и профилактических мероприятий полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...