В Кургане 38-летний местный житель обвиняется в незаконном обороте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Мужчину заключили под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области у себя на сайте.
«По данным следствия, в конце 2023 года в правоохранительные органы обратился неравнодушный гражданин с информацией о том, что неустановленное лицо распространяет порнографические материалы с участием несовершеннолетних через мессенджер. Тогда по данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако установить злоумышленника не удалось», — пишет СУ СК.
В 2025 году к расследованию подключилась аналитическая группа, состоящая из следователей, криминалистов регионального управления СК, оперативников отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России, а также специалистов уголовно-криминалистического центра СК РФ из Екатеринбурга. В результате совместных мероприятий 20 мая при силовой поддержке Росгвардии подозреваемого задержали.
Оказалось, что мужчина приобрел видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних еще в 2022 году и впоследствии распространял их через мессенджер за денежное вознаграждение. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и иностранную валюту.
В настоящее время проводится анализ содержимого изъятых устройств, а сам фигурант проверяется на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Курганской области уже расследовались аналогичные дела: в 2020–2022 годах был задержан житель Красноярского края, который переписывался с несовершеннолетними, получал и распространял их интимные материалы, а также житель ЯНАО, совершавший схожие преступления через интернет. Оба фигуранта были выявлены после обращений граждан и профилактических мероприятий полиции.
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