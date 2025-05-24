24 мая 2025

В Курганской области прошел турнир по боксу в честь героя, спасшего товарищей от гранаты

В Курганской области прошел турнир по боксу имени Героя России Андрея Тюнина
© Служба новостей «URA.RU»
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В турнире приняли участие юные спортсмены
В турнире приняли участие юные спортсмены Фото:

В Курганской области прошел первый турнир по боксу имени Героя России Андрея Тюнина — офицера, героически погибшего в 2001 году в Чечне. Турнир стал еще одной формой сохранения памяти о подвиге Тюнина, который спас своих сослуживцев, накрыв собой гранату. Об этом URA.RU сообщил Павел Вагин, первый заместитель координатора Курганского отделения ЛДПР.

«Юные спортсмены продемонстрировали настоящий характер, доказав, что дух патриотизма и воля к победе живут в подрастающем поколении», — рассказал Павел Вагин. По его словам, инициатива проведения турнира была поддержана общественностью и местными властями, а участие в соревнованиях приняли юные боксеры из различных районов области.

Имя Андрея Тюнина уже носят лицей в селе Лесниково и шоссе в Кургане. Спортивное событие планируется проводить ежегодно, чтобы оно стало площадкой для воспитания патриотизма и мужества среди молодежи региона.

Ранее в Курганской области уже проходили спортивные мероприятия с патриотической направленностью — так, в мае 2025 года состоялся городской турнир по рукопашному бою, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 250 юных спортсменов.

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В Курганской области прошел первый турнир по боксу имени Героя России Андрея Тюнина — офицера, героически погибшего в 2001 году в Чечне. Турнир стал еще одной формой сохранения памяти о подвиге Тюнина, который спас своих сослуживцев, накрыв собой гранату. Об этом URA.RU сообщил Павел Вагин, первый заместитель координатора Курганского отделения ЛДПР. «Юные спортсмены продемонстрировали настоящий характер, доказав, что дух патриотизма и воля к победе живут в подрастающем поколении», — рассказал Павел Вагин. По его словам, инициатива проведения турнира была поддержана общественностью и местными властями, а участие в соревнованиях приняли юные боксеры из различных районов области. Имя Андрея Тюнина уже носят лицей в селе Лесниково и шоссе в Кургане. Спортивное событие планируется проводить ежегодно, чтобы оно стало площадкой для воспитания патриотизма и мужества среди молодежи региона. Ранее в Курганской области уже проходили спортивные мероприятия с патриотической направленностью — так, в мае 2025 года состоялся городской турнир по рукопашному бою, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 250 юных спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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