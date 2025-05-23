Мужчина рыбачил на удочку
Житель Кургана поехал в микрорайон Черемухово, где за три часа наловил мешок рыбы на Тоболе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Рыбачил на Тоболе в районе Черемухово с 08:30 до 11:30 на фидер. Улов порадовал», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Рыбачил он с четырех до восьми часов утра.
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