23 мая 2025

Курганец наловил мешок рыбы в микрорайоне Черемухово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина рыбачил на удочку
Мужчина рыбачил на удочку Фото:

Житель Кургана поехал в микрорайон Черемухово, где за три часа наловил мешок рыбы на Тоболе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Рыбачил на Тоболе в районе Черемухово с 08:30 до 11:30 на фидер. Улов порадовал», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Рыбачил он с четырех до восьми часов утра. 

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Житель Кургана поехал в микрорайон Черемухово, где за три часа наловил мешок рыбы на Тоболе. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Рыбачил на Тоболе в районе Черемухово с 08:30 до 11:30 на фидер. Улов порадовал», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Рыбачил он с четырех до восьми часов утра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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