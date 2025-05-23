23 мая 2025

В мэрии Кургана раскрыли, как подрядчик испоганил дорогу при ремонте в Рябково. Фото

В Кургане подрядчика внесли в черный список из-за ремонта дороги у речки Черной
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога осталась в ямах после ремонта
Дорога осталась в ямах после ремонта Фото:

Подрядчик плохо отремонтировал дорогу на улице Школьной в Кургане. С ним уже разорвали контракт и внесли организацию в черный список. Об этом сообщили представители мэрии в ответе на жалобу горожан, которые недовольны ямами и ухабами на улице.

«Ремонт дороги на улице Школьной от речки Черной до улицы Карбышева подрядчик сделал с нарушениями. В настоящее время контракт расторгнут с последующим внесением организации в реестр недобросовестных подрядчиков», — говорится в ответе на сайте «Обратись».

Ранее на ремонт улицы Школьной направили около 16 млн рублей. После ремонта дорога находится в плачевном состоянии. 

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Подрядчик плохо отремонтировал дорогу на улице Школьной в Кургане. С ним уже разорвали контракт и внесли организацию в черный список. Об этом сообщили представители мэрии в ответе на жалобу горожан, которые недовольны ямами и ухабами на улице. «Ремонт дороги на улице Школьной от речки Черной до улицы Карбышева подрядчик сделал с нарушениями. В настоящее время контракт расторгнут с последующим внесением организации в реестр недобросовестных подрядчиков», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Ранее на ремонт улицы Школьной направили около 16 млн рублей. После ремонта дорога находится в плачевном состоянии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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