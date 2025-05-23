Подрядчик плохо отремонтировал дорогу на улице Школьной в Кургане. С ним уже разорвали контракт и внесли организацию в черный список. Об этом сообщили представители мэрии в ответе на жалобу горожан, которые недовольны ямами и ухабами на улице.
«Ремонт дороги на улице Школьной от речки Черной до улицы Карбышева подрядчик сделал с нарушениями. В настоящее время контракт расторгнут с последующим внесением организации в реестр недобросовестных подрядчиков», — говорится в ответе на сайте «Обратись».
Ранее на ремонт улицы Школьной направили около 16 млн рублей. После ремонта дорога находится в плачевном состоянии.
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