Когда курганцам высаживать помидоры в грунт, если впереди заморозки

В ближайшие дни в Курганской области ожидаются заморозки. Капризы погоды могут погубить будущий урожай томатов, если их раньше времени высадить в грунт. О том, когда лучше высаживать в почву помидоры и как их защищать, URA.RU рассказала курганский эксперт по садоводству и опытная дачница Татьяна Ивановна.
«Помидоры из теплиц в нашем регионе можно высаживать в грунт в первой декаде июня. Для этого надо выкопать лунки, подсыпать в них специальный грунт, добавить минеральное удобрение и воду. Затем посадить в почву саженцы и снова слегка полить», — объяснила Татьяна Ивановна.
По словам дачницы, важно укрепить помидоры подвязкой, чтобы их ветром не сломало. После посадки их не поливают около недели. Татьяна Ивановна подчеркнула, что можно подсыпать сверху для защиты вокруг стебля остатки травы после кошения газона, то есть мульчировать. Садоводы также прикрывают помидоры от выгорания или ветра газетами, другими материалами по необходимости. Дачница пояснила, что речь идет о специальных сортах томатов, предназначенных для выращивания в открытом грунте.
Ранее сообщалось, что если есть возможность, наиболее ценные или теплолюбивые культуры лучше выращивать в теплицах. Это практически полностью защищает их от ночных похолоданий. Однако для большинства дачников основной объем урожая по-прежнему приходится на открытый грунт. Жителям Курганской области рекомендуется отдавать предпочтение районированным сортам овощей, ягод и фруктов, которые лучше приспособлены к местному климату. Ранние сорта земляники и плодовых деревьев особенно подвержены риску весенних заморозков, поэтому стоит выбирать средне- и позднеспелые разновидности.
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