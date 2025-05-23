23 мая 2025

Рядом с Курганом нашли полузабытый памятник комдиву Чапаеву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторический объект обнаружили в селе
Исторический объект обнаружили в селе Фото:

В Варгашинском округе, примерно в 56 километрах от Кургана, находится в полузаброшенном состоянии памятник легендарному командиру периода Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву. На его постаменте нет даже таблички. Об этом URA.RU рассказал урбанист Андрей Вагин.

«Мы с коллегой проездом были в селе Лихачи. Я знал, что здесь есть интересный памятник — Буденному или Чапаеву. И точно, оказалось, что рядом с заброшенным ДК стоит монумент в честь Чапаева, но без таблички. Памятник связан с историей села, здесь раньше был колхоз, названный в честь легендарного комдива», — сообщил Вагин.

По мнению урбаниста, местные жители иногда подкрашивают памятник, но не хватает навигации для понимания — как и почему здесь появился этот объект. Вагин добавил, что многое зависит от местного сообщества — жителей и властей в плане сохранения памятника.

Согласно открытым данным, памятник Чапаеву есть также в селе Белоярском Щучанского округа Курганской области. В России монументы комдиву установлены в Петербурге и в Башкирии. Чапаев является не только известным участником Гражданской войны, он уже давно стал частью фольклора. Поговорки и анекдоты о комдиве многие слышали с детства. 

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В Варгашинском округе, примерно в 56 километрах от Кургана, находится в полузаброшенном состоянии памятник легендарному командиру периода Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву. На его постаменте нет даже таблички. Об этом URA.RU рассказал урбанист Андрей Вагин. «Мы с коллегой проездом были в селе Лихачи. Я знал, что здесь есть интересный памятник — Буденному или Чапаеву. И точно, оказалось, что рядом с заброшенным ДК стоит монумент в честь Чапаева, но без таблички. Памятник связан с историей села, здесь раньше был колхоз, названный в честь легендарного комдива», — сообщил Вагин. По мнению урбаниста, местные жители иногда подкрашивают памятник, но не хватает навигации для понимания — как и почему здесь появился этот объект. Вагин добавил, что многое зависит от местного сообщества — жителей и властей в плане сохранения памятника. Согласно открытым данным, памятник Чапаеву есть также в селе Белоярском Щучанского округа Курганской области. В России монументы комдиву установлены в Петербурге и в Башкирии. Чапаев является не только известным участником Гражданской войны, он уже давно стал частью фольклора. Поговорки и анекдоты о комдиве многие слышали с детства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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