В Варгашинском округе, примерно в 56 километрах от Кургана, находится в полузаброшенном состоянии памятник легендарному командиру периода Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву. На его постаменте нет даже таблички. Об этом URA.RU рассказал урбанист Андрей Вагин.
«Мы с коллегой проездом были в селе Лихачи. Я знал, что здесь есть интересный памятник — Буденному или Чапаеву. И точно, оказалось, что рядом с заброшенным ДК стоит монумент в честь Чапаева, но без таблички. Памятник связан с историей села, здесь раньше был колхоз, названный в честь легендарного комдива», — сообщил Вагин.
По мнению урбаниста, местные жители иногда подкрашивают памятник, но не хватает навигации для понимания — как и почему здесь появился этот объект. Вагин добавил, что многое зависит от местного сообщества — жителей и властей в плане сохранения памятника.
Согласно открытым данным, памятник Чапаеву есть также в селе Белоярском Щучанского округа Курганской области. В России монументы комдиву установлены в Петербурге и в Башкирии. Чапаев является не только известным участником Гражданской войны, он уже давно стал частью фольклора. Поговорки и анекдоты о комдиве многие слышали с детства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!