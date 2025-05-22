Посол Казахстана Абаев приехал на ключевые заводы Кургана

В Курган с рабочим визитом прибыл посол Республики Казахстан Даурен Абаев. Цель визита — посещение крупных промышленных предприятий и переговоры с чиновниками правительства региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.
«В Кургане прибыл посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он планирует посетить заводы „Кургандормаш“ и „Курганстальмост“. Вместе с ним в составе делегации работает аким Северо-Казахстанской области», — сообщил инсайдер.
В правительстве региона сообщили, что Абаев проведет встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также запланировано совещание по вопросам укрепления сотрудничества и подписание соглашений. В состав делегации входит Генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков и руководители крупных предприятий.
В конце прошлого года Курган впервые посетил Генконсул Казахстана Мамутбеков. Дипломат планирует посетил Центр Илизарова, ряд промышленных предприятий и провел встречу с губернатором региона Вадимом Шумковым. Также сообщалось о визите делегации чиновников из Казахстана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!