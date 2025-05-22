22 мая 2025

Посол Казахстана Абаев приехал на ключевые заводы Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Казахстанский посол в РФ Даурен Абаев приехал в Курган
Казахстанский посол в РФ Даурен Абаев приехал в Курган Фото:

В Курган с рабочим визитом прибыл посол Республики Казахстан Даурен Абаев. Цель визита — посещение крупных промышленных предприятий и переговоры с чиновниками правительства региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«В Кургане прибыл посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он планирует посетить заводы „Кургандормаш“ и „Курганстальмост“. Вместе с ним в составе делегации работает аким Северо-Казахстанской области», — сообщил инсайдер.

В правительстве региона сообщили, что Абаев проведет встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также запланировано совещание по вопросам укрепления сотрудничества и подписание соглашений. В состав делегации входит Генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков и руководители крупных предприятий.

В конце прошлого года Курган впервые посетил Генконсул Казахстана Мамутбеков. Дипломат планирует посетил Центр Илизарова, ряд промышленных предприятий и провел встречу с губернатором региона Вадимом Шумковым. Также сообщалось о визите делегации чиновников из Казахстана. 

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В Курган с рабочим визитом прибыл посол Республики Казахстан Даурен Абаев. Цель визита — посещение крупных промышленных предприятий и переговоры с чиновниками правительства региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. «В Кургане прибыл посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он планирует посетить заводы „Кургандормаш“ и „Курганстальмост“. Вместе с ним в составе делегации работает аким Северо-Казахстанской области», — сообщил инсайдер. В правительстве региона сообщили, что Абаев проведет встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также запланировано совещание по вопросам укрепления сотрудничества и подписание соглашений. В состав делегации входит Генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков и руководители крупных предприятий. В конце прошлого года Курган впервые посетил Генконсул Казахстана Мамутбеков. Дипломат планирует посетил Центр Илизарова, ряд промышленных предприятий и провел встречу с губернатором региона Вадимом Шумковым. Также сообщалось о визите делегации чиновников из Казахстана. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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