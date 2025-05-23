23 мая 2025

Курганцев зовут собирать ягоды в Карелии за 15 тысяч рублей в день

© Служба новостей «URA.RU»
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На сборе ягод обещают высокую оплату
На сборе ягод обещают высокую оплату Фото:

Жителей Курганской области приглашают поработать на сборе лесных ягод в Карелии. Платить обещают до 15 000 рублей в день. Об этом говорится в объявлении.

«Компания „Ягоды Карелии“ предлагает сезонную работу по сбору ягод вахтовым методом. Доход до 15 тысяч рублей в день или от 150 тысяч до 500 тысяч рублей за сезон», — сообщается на сайте «Авито».

Потенциальным работникам обещают деньги за сбор морошки, брусники, черники. На работу берут женщин и мужчин без ограничения по возрасту, отмечается в объявлении.

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Жителей Курганской области приглашают поработать на сборе лесных ягод в Карелии. Платить обещают до 15 000 рублей в день. Об этом говорится в объявлении. «Компания „Ягоды Карелии“ предлагает сезонную работу по сбору ягод вахтовым методом. Доход до 15 тысяч рублей в день или от 150 тысяч до 500 тысяч рублей за сезон», — сообщается на сайте «Авито». Потенциальным работникам обещают деньги за сбор морошки, брусники, черники. На работу берут женщин и мужчин без ограничения по возрасту, отмечается в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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