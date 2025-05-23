Курганцев зовут собирать ягоды в Карелии за 15 тысяч рублей в день

На сборе ягод обещают высокую оплату
Жителей Курганской области приглашают поработать на сборе лесных ягод в Карелии. Платить обещают до 15 000 рублей в день. Об этом говорится в объявлении.
«Компания „Ягоды Карелии“ предлагает сезонную работу по сбору ягод вахтовым методом. Доход до 15 тысяч рублей в день или от 150 тысяч до 500 тысяч рублей за сезон», — сообщается на сайте «Авито».
Потенциальным работникам обещают деньги за сбор морошки, брусники, черники. На работу берут женщин и мужчин без ограничения по возрасту, отмечается в объявлении.
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