Гастротуры — феномен сферы: почему в Курганской область не едут поесть

В России, в частности, в Курганской области растет популярность гастрономического туризма. Гастротуризм в Курганской области развивается за счет событийного направления — фестивалей, но с другими направлениями ситуация напряженная. URA.RU выяснило, что предлагает гостям регион, чего ждет турбизнес и почему этого не случается.
Интерес людей
По информации из открытых источников, в период с мая 2024 по май 2025 года количество запросов на гастротуры увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. В сравнении с допандемийными 2018–2019 годами спрос вырос в семь раз.
В числе наиболее популярных направлений для гастротуризма выделяются Дагестан (хинкал, чуду, курзе, блюда из местной зелени, мяса и рыбы), Калининградская область (марципан, балтийская рыба, посещение сыроварен и пивоварен), Мурманская область (морские деликатесы, оленина, арктическая кухня), Камчатка и Сахалин (крупные морепродукты, икра, блюда с японским и корейским влиянием), Байкал (омуль, сиг, хариус, сибирские супы, кедровые настойки), Карелия (рыба, грибы, ягоды, калитки), Алтай (мясо марала, мед, кедровое молоко, травяные чаи, блюда в тандыре), а также Татарстан с традиционной выпечкой и халяльной кухней.
Ключевая аудитория гастротуров — взрослые путешественники в возрасте 35–50 лет, для которых важны комфорт и высокий уровень сервиса. Вместе с тем отмечается растущий интерес к гастрономическим путешествиям среди молодежи. Особой популярностью пользуются туры для мини-групп численностью от четырех до 12 человек.
Условия для успешного развития гастротуризма
Руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов рассказал URA.RU, что одним из самых заметных примеров гастротуров в Курганской области является программа «Традиции русского застолья», реализуемая в усадьбе «Русская изба» Каргапольского района. «Данная площадка с момента открытия делает акцент на русских гастрономических традициях, и большинство туристов приезжают сюда именно ради этого», — подчеркнул Бессонов. По его словам, остальные маршруты в регионе чаще всего связаны с однодневными мероприятиями, такими как «Поваренная книга декабристов», «День сырка», «Курганская каралька» и другие события.
Бессонов также обратил внимание на необходимость включения в меню ресторанов уникальных блюд курганской кухни для поддержания стабильного туристического потока: «Как туристы едут в Калининград или Санкт-Петербург за балтийской кухней не в турфирмы, а в рестораны, так и у нас должен быть свой гастрономический продукт».
Проект «Зауральская кухня» и ужины
В Кургане реализуется «Зауральская кухня» — авторский проект рестоклуба «Гости», стартовавший в 2023 году. Его цель — познакомить гостей с традиционными блюдами Курганской области, представив их в современной интерпретации. Для этого команда собрала рецепты, отражающие богатую гастрономическую историю региона, включая блюда с многовековой историей.
В меню представлены оригинальные позиции, такие как легкая закуска «Чушь из сырка» из свежей рыбы с икрой щуки и щавелевым маслом, «Бычье сердце на капустной жиле с „кровью“ из брусники», объединяющее ключевые символы зауральской кухни, а также строганина из оленины на ледяной глыбе с клюквой и крем-суп из крапивы.
Гастроужины проводят и в ресторане Meat&Wine. Время от времени ресторан принимает участие в фестивалях, предлагая блюда, уникальные тем, что совершенно не характерны для региона. В лаунж-баре «Молодость» и ряде других заведений города нерегулярно проводят особые гастрономические события.
Источник URA.RU из сферы ресторанного бизнеса рассказал, что история с «Зауральской кухней» в Кургане рискует остаться уникальной. «В том смысле, что ресторану не выгодно предлагать в меню блюда, которые человек попробует всего раз и больше не закажет. „Зауральская кухня“ выгодна „Гостям“ по причине близости гостиницы, где непосредственно останавливаются туристы», — заметил источник. По его словам, ресторан при гостинице рад предложить иногороднему гостю «познакомиться с традиционными блюдами Курганской области», а он рад согласиться.
Экскурсии
В Курганской области действуют гастрономические маршруты. Одно из направлений — экскурсии на мясокомбинат «Велес» в селе Частоозерье. Гости посещают производственные цеха, химическую лабораторию, наблюдают весь цикл производства мясных изделий и знакомятся с социальными проектами предприятия. Участники отмечают познавательность экскурсий и современный подход к производству.
Еще одно предложение — экскурсии на Курганский пивоваренный завод. Группы знакомятся с процессом производства напитков, современным оборудованием и участвуют в дегустации нескольких сортов пива. Подобные экскурсии позволяют узнать о традициях и инновациях местной пищевой промышленности, а также попробовать продукцию непосредственно на месте.
Кроме того, Станислав Бессонов сообщил о запуске нового тура выходного дня, ориентированного на гостей из других регионов. «Мы разработали программу „Этнопогружение в Зауралье“ — это культурно-гастрономический маршрут по Курганской области, который позволяет глубже познакомиться с традициями и бытом народов Зауралья», — пояснил глава агентства. По его словам, в рамках тура туристы смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению национальных русских, татарских, башкирских и белорусских блюд, после чего гостей ждет совместный обед. Новый тур будет доступен с июня.
Туроператоры и агентства предлагают однодневные туры из Кургана и соседних областей с участием в гастрономических фестивалях, экскурсиями по музеям и историческим местам. В таких турах сочетаются дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и знакомство с культурным наследием Зауралья.
Найти предложения с отправкой из Кургана в другие регионы проще, нежели наоборот. Хотя особым спросом у жителей соседних областных центров пользуется событийный туризм Курганской области.
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