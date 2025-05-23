Грибы пошли после дождей
Недалеко от Кургана возле поселка Просвет в лесах появились грибы. А на полянках зацвела дикая клубника. Об этом сообщили курганцы.
«В районе поселка Просвет Кетовского округа в лесах много маслят, но часть грибов червивые. Также очень много цветущей клубники, столько раньше не было», — рассказали горожане.
По мнению жителей, обилию грибов и цветущей клубники способствует дождливая весна. Курганцы надеются, что ягоды успеют созреть и заморозки их не повредят.
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