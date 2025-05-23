23 мая 2025

Курганцы удивились ранним грибам и цветущей клубнике в лесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы пошли после дождей
Грибы пошли после дождей Фото:

Недалеко от Кургана возле поселка Просвет в лесах появились грибы. А на полянках зацвела дикая клубника. Об этом сообщили курганцы.

«В районе поселка Просвет Кетовского округа в лесах много маслят, но часть грибов червивые. Также очень много цветущей клубники, столько раньше не было», — рассказали горожане.

По мнению жителей, обилию грибов и цветущей клубники способствует дождливая весна. Курганцы надеются, что ягоды успеют созреть и заморозки их не повредят. 

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Недалеко от Кургана возле поселка Просвет в лесах появились грибы. А на полянках зацвела дикая клубника. Об этом сообщили курганцы. «В районе поселка Просвет Кетовского округа в лесах много маслят, но часть грибов червивые. Также очень много цветущей клубники, столько раньше не было», — рассказали горожане. По мнению жителей, обилию грибов и цветущей клубники способствует дождливая весна. Курганцы надеются, что ягоды успеют созреть и заморозки их не повредят. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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