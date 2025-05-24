Сценарии мирного урегулирования на Украине

Политолог Скориков — какой путь устроит Россию: карабахский, грузинский, корейский

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Россия и Украина нескоро смогут заключить мирный договор, считает политолог Иван Скориков
Россия и Украина нескоро смогут заключить мирный договор, считает политолог Иван Скориков Фото:
статья из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В случае с мирными переговорами между Россией и Украиной могут повториться знакомые сценарии. Быстро достичь перемирия между Москвой и Киевом невозможно, убежден завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. В интервью URA.RU эксперт объяснил, что цели у воюющих сторон слишком разные. Россия и Украина могут повторить судьбу двух Корей, когда идеологический конфликт перерастет в отложенный, или Косово и Сербии, даже РФ и Японии, которые много лет не могут заключить мир. При этом, полагает Скориков, не стоит рассчитывать на повторение кавказских сценариев — с Грузией и Карабахом.

- Россия готова подписать с Украиной меморандум, который должен привести воюющие стороны к миру. Это выход на перемирие?

Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков назвал сценарии, по которым может развиваться украинское урегулирование
Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков назвал сценарии, по которым может развиваться украинское урегулирование
Фото:

- Говорить о том, что это выход на достижение перемирия, а уж тем более прочного мира, преждевременен. Стороны расписывают детально свои желания и условия, которые, как показывает история попыток переговоров, не совпадают практически ни в чем. Этот процесс может длиться бесконечно. Цель украинской стороны — максимальное затягивание переговорного процесса, поскольку там прекрасно понимают, что ситуация на земле не в их пользу, и российская армия успешно продвигается. И второе — не в их пользу стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее прийти к какому-либо соглашению по Украине.

- В чем сложность подготовки меморандума?

- Первый спорный вопрос — это, конечно, территории. Москва заявляет претензии на пять регионов, которые по Конституции являются российскими, и намекает на то, что количество этих регионов может расшириться, если Украина будет затягивать переговорный процесс. Это самый неприемлемый вопрос для Украины.

Второе условие, которое выставляет Россия, — это внеблоковый статус Украины (нейтралитет, невступление в НАТО), что может быть оформлено как некая отсрочка на 15-20 и даже больше лет, и контроль за соблюдением этого статуса.

Видимо, это может быть какой-то консенсусный контроль – миротворцы от стран Запада и нейтральных стран (даже назывались Франция, Китай, Белоруссия).

- Но Москва категорически против миротворцев.

- Да, но это та тема, по которой гипотетически можно прийти к консенсусу, сбалансировав миротворцев Запада миротворцами от нейтральных или дружественных России стран.

Для России важна денацификация Украины, считает политолог Скориков
Фото: Михаил Калянов © URA.RU

С нашей стороны речь также идет об отмене дискриминирующих русскоязычное население законов, и о выходе на приемлемый компромисс и для России, и для Запада. А главный вопрос для России — это денацификация. Но невозможно представить, чтобы киевский режим, руководство которого в России признано террористическим, сам себя денацифицировал.

- Какой выход? 

- То, что мы называем денацификацией, американцы называют демократизацией политического пространства Украины. Они предлагают провести демократические выборы, к которым были бы допущены все политические оппоненты действующего режима, в том числе даже условно (подчеркну – условно) пророссийские силы.

Это означает политическую амнистию на Украине, закрытие уголовных дел на политических оппонентов, допуск к выборам всех партий. В итоге к власти на Украине могут прийти какие-то «голуби мира».

Но проблема в том, что сам Зеленский на все это не пойдет. Он не боится никаких пророссийских сил — на Украине их попросту нет, он всех зачистил. Зеленский не хочет, чтобы вместо его команды пришли услужливые Трампу люди — тогда его сразу сменят. А это грозит Зеленскому серьезными последствиями: от уголовных дел за разворовывание американских денег, выделенных в качестве помощи, до бегства из страны.

- России нужны такие выборы на Украине, если политическое поле там зачищено?

- Для России это бессмысленный процесс – Украина в любом случае останется под контролем Запада.

Некоторые эксперты, которые ратуют за эти выборы, считают, что повторится успешный грузинский сценарий (в 2008 году Россия выступила в защиту Южной Осетии от нападения грузинской армии, — ред.): прошло больше 10 лет, а в Грузии у власти уже суверенные силы, нормально относящиеся к России. Да, сохраняется дискурс по Абхазии и Южной Осетии как якобы захваченных территориях, но в целом Грузия и Россия ведут торговлю, налажен туризм, и главное — у Грузии консервативный, суверенный политический курс.

- С Украиной такое возможно?

Повторение грузинского сценария в случае с Украиной невозможно
Фото: Роман Наумов © URA.RU

- Грузинский кейс совершенно невозможно повторить на Украине. Во-первых, несопоставимы масштаб и значимость Украины с геополитической и военно-стратегической точек зрения. Грузия — маленькая страна, закрытая Кавказскими горами. Во-вторых, несравнимы конфликты: шестидневная война и продолжающийся проект на Украине с сотнями тысяч жертв. А самое главное другое: грузины — народ, которому не нужно никому ничего доказывать. У них государство с глубокой историей, они имеют свою идентичность.

Они грузины, просто потому что грузины, а не потому, что они антирусские. Для украинской же идентичности, для формирования украинской политической нации главная задача – это убить все русское в себе и вокруг.

- А карабахская история?

- Это абсолютно другая ситуация. Она, может быть, схожа с нашей только в контексте военного противостояния: перерыв в военных действиях Азербайджан использовал, чтобы мощно перевооружиться, заручиться внешней поддержкой в лице Турции. А Армения рассчитывала, что негласное перемирие будет вечным. Она не готова была принять населенный армянами Карабах в свой состав. Может быть, вот в этой части есть какое-то сходство в сути конфликта, но ничего более.

Из-за Карабаха воевали два разных народа, две разные веры. А у нас идет битва на русском пространстве, битва Русского мира против созданного из русских людей и на русских землях антирусского.
Бандеровская идеология на территории современной Украины имеет глубокие корни
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Знаете, с чем здесь может быть идеальное сравнение? Это создание прозападной системы в Великом княжестве Литовском, которая была инкорпорирована в Речь Посполитую, выступившую экзистенциальным цивилизационным врагом объединенной Московским государем Руси. «Спецоперация» царя Алексея Михайловича после восстания Богдана Хмельницкого шла примерно за те же территории — за Малороссию, Новороссию тогда никто еще не освоил. Если бы эта территория осталась тогда Речью Посполитой, она была бы еще больше дерусифицирована — с территориями, которые дольше находились вне единого русского государства, и были проблемы. Та же Галиция, откуда вся бандеровщина, эталонная для нынешнего украинского государства идеология. Оттуда она уже пошла в Киев.

- Опять же, Азербайджан не подписывает мир с Арменией, потому что Ереван не меняет Конституцию, не исключает из нее Карабах. У нас разве не похожая история — ни мы, ни Украина не собираемся отказываться от спорных территорий?

- Примеров, когда соседние страны не признают территории друг друга, множество. Вспомните даже историю мирного договора России и Японии — она тянется не одно десятилетие. Но в Японии никому даже в голову не приходит вернуть Сахалин и Курилы военным путем, начать войну против ядерной державы.

Та же ситуация с Косово и Сербией — спорная Метохия. Сербам никто не отдаст территорию, а у них самих просто сил нет отвоевать свои исторические, исконные земли.

Антирусский проект «Украина» стал занозой в подбрюшье России
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Так и в нашем случае решение территориального вопроса может затянуться на десятилетия. СВО, которую провел Азербайджан в Карабахе, — это успешный пример. Они сделали это с позиции силы, с позиции того, что международное сообщество закрыло на это глаза. Они добились своего результата, взяли реванш.

- Учитывая даже эти территориальные споры, как вы думаете, не окажемся ли мы в переговорном тупике?

- Окажемся. С точки зрения исторического процесса в ближайшие десятилетия этот конфликт не закончится, потому что он сущностный — сохранение Украины как антирусского проекта невозможно. Мы говорим либо об уничтожении этого антирусского проекта, либо о его сохранении как вечной занозы в подбрюшье России.

Хотя это уже даже не заноза, а огромное бревно. Даже если оно сузится до размеров занозы где-нибудь на западной Украине или в эмиграции Запад все равно ее будет использовать для попытки подрыва России изнутри, для развития сепаратизма, ведения террористической деятельности на нашей территории.

Поэтому в историческом контексте выход на какое-то перемирие ничего не решает: пример Северной и Южной Кореи между которым многие годы сохраняется состояние ни мира, ни войны — это отсроченный конфликт. В случае с Россией и Украиной мы имеем идеологический конфликт, и не хотелось бы, чтобы мы пришли к такому же состоянию, как две Кореи.

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В случае с мирными переговорами между Россией и Украиной могут повториться знакомые сценарии. Быстро достичь перемирия между Москвой и Киевом невозможно, убежден завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. В интервью URA.RU эксперт объяснил, что цели у воюющих сторон слишком разные. Россия и Украина могут повторить судьбу двух Корей, когда идеологический конфликт перерастет в отложенный, или Косово и Сербии, даже РФ и Японии, которые много лет не могут заключить мир. При этом, полагает Скориков, не стоит рассчитывать на повторение кавказских сценариев — с Грузией и Карабахом. - Россия готова подписать с Украиной меморандум, который должен привести воюющие стороны к миру. Это выход на перемирие? - Говорить о том, что это выход на достижение перемирия, а уж тем более прочного мира, преждевременен. Стороны расписывают детально свои желания и условия, которые, как показывает история попыток переговоров, не совпадают практически ни в чем. Этот процесс может длиться бесконечно. Цель украинской стороны — максимальное затягивание переговорного процесса, поскольку там прекрасно понимают, что ситуация на земле не в их пользу, и российская армия успешно продвигается. И второе — не в их пользу стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее прийти к какому-либо соглашению по Украине. - В чем сложность подготовки меморандума? - Первый спорный вопрос — это, конечно, территории. Москва заявляет претензии на пять регионов, которые по Конституции являются российскими, и намекает на то, что количество этих регионов может расшириться, если Украина будет затягивать переговорный процесс. Это самый неприемлемый вопрос для Украины. Второе условие, которое выставляет Россия, — это внеблоковый статус Украины (нейтралитет, невступление в НАТО), что может быть оформлено как некая отсрочка на 15-20 и даже больше лет, и контроль за соблюдением этого статуса. - Но Москва категорически против миротворцев. - Да, но это та тема, по которой гипотетически можно прийти к консенсусу, сбалансировав миротворцев Запада миротворцами от нейтральных или дружественных России стран. С нашей стороны речь также идет об отмене дискриминирующих русскоязычное население законов, и о выходе на приемлемый компромисс и для России, и для Запада. А главный вопрос для России — это денацификация. Но невозможно представить, чтобы киевский режим, руководство которого в России признано террористическим, сам себя денацифицировал. - Какой выход? Это означает политическую амнистию на Украине, закрытие уголовных дел на политических оппонентов, допуск к выборам всех партий. В итоге к власти на Украине могут прийти какие-то «голуби мира». Но проблема в том, что сам Зеленский на все это не пойдет. Он не боится никаких пророссийских сил — на Украине их попросту нет, он всех зачистил. Зеленский не хочет, чтобы вместо его команды пришли услужливые Трампу люди — тогда его сразу сменят. А это грозит Зеленскому серьезными последствиями: от уголовных дел за разворовывание американских денег, выделенных в качестве помощи, до бегства из страны. - России нужны такие выборы на Украине, если политическое поле там зачищено? Некоторые эксперты, которые ратуют за эти выборы, считают, что повторится успешный грузинский сценарий (в 2008 году Россия выступила в защиту Южной Осетии от нападения грузинской армии, — ред.): прошло больше 10 лет, а в Грузии у власти уже суверенные силы, нормально относящиеся к России. Да, сохраняется дискурс по Абхазии и Южной Осетии как якобы захваченных территориях, но в целом Грузия и Россия ведут торговлю, налажен туризм, и главное — у Грузии консервативный, суверенный политический курс. - С Украиной такое возможно? - Грузинский кейс совершенно невозможно повторить на Украине. Во-первых, несопоставимы масштаб и значимость Украины с геополитической и военно-стратегической точек зрения. Грузия — маленькая страна, закрытая Кавказскими горами. Во-вторых, несравнимы конфликты: шестидневная война и продолжающийся проект на Украине с сотнями тысяч жертв. А самое главное другое: грузины — народ, которому не нужно никому ничего доказывать. У них государство с глубокой историей, они имеют свою идентичность. - А карабахская история? - Это абсолютно другая ситуация. Она, может быть, схожа с нашей только в контексте военного противостояния: перерыв в военных действиях Азербайджан использовал, чтобы мощно перевооружиться, заручиться внешней поддержкой в лице Турции. А Армения рассчитывала, что негласное перемирие будет вечным. Она не готова была принять населенный армянами Карабах в свой состав. Может быть, вот в этой части есть какое-то сходство в сути конфликта, но ничего более. Знаете, с чем здесь может быть идеальное сравнение? Это создание прозападной системы в Великом княжестве Литовском, которая была инкорпорирована в Речь Посполитую, выступившую экзистенциальным цивилизационным врагом объединенной Московским государем Руси. «Спецоперация» царя Алексея Михайловича после восстания Богдана Хмельницкого шла примерно за те же территории — за Малороссию, Новороссию тогда никто еще не освоил. Если бы эта территория осталась тогда Речью Посполитой, она была бы еще больше дерусифицирована — с территориями, которые дольше находились вне единого русского государства, и были проблемы. Та же Галиция, откуда вся бандеровщина, эталонная для нынешнего украинского государства идеология. Оттуда она уже пошла в Киев. - Опять же, Азербайджан не подписывает мир с Арменией, потому что Ереван не меняет Конституцию, не исключает из нее Карабах. У нас разве не похожая история — ни мы, ни Украина не собираемся отказываться от спорных территорий? - Примеров, когда соседние страны не признают территории друг друга, множество. Вспомните даже историю мирного договора России и Японии — она тянется не одно десятилетие. Но в Японии никому даже в голову не приходит вернуть Сахалин и Курилы военным путем, начать войну против ядерной державы. Та же ситуация с Косово и Сербией — спорная Метохия. Сербам никто не отдаст территорию, а у них самих просто сил нет отвоевать свои исторические, исконные земли. Так и в нашем случае решение территориального вопроса может затянуться на десятилетия. СВО, которую провел Азербайджан в Карабахе, — это успешный пример. Они сделали это с позиции силы, с позиции того, что международное сообщество закрыло на это глаза. Они добились своего результата, взяли реванш. - Учитывая даже эти территориальные споры, как вы думаете, не окажемся ли мы в переговорном тупике? - Окажемся. С точки зрения исторического процесса в ближайшие десятилетия этот конфликт не закончится, потому что он сущностный — сохранение Украины как антирусского проекта невозможно. Мы говорим либо об уничтожении этого антирусского проекта, либо о его сохранении как вечной занозы в подбрюшье России. Поэтому в историческом контексте выход на какое-то перемирие ничего не решает: пример Северной и Южной Кореи между которым многие годы сохраняется состояние ни мира, ни войны — это отсроченный конфликт. В случае с Россией и Украиной мы имеем идеологический конфликт, и не хотелось бы, чтобы мы пришли к такому же состоянию, как две Кореи.
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