День пропавших детей: как искали семилетнего мальчика в Курганской области

Международный День пропавших детей отмечается ежегодно 25 мая. В 2010 году дата, посвященная проблеме, была утверждена во всемирном масштабе. По официальным данным, ежегодно по всему миру пропадают миллионы детей. Есть свой прискорбный случай в Курганской области — здесь в 2022 году пропал мальчик, который до сих пор находится в розыске. URA.RU вспомнило, как появилась дата 25 мая и как проходил розыск ребенка в Звериноголовском округе три года назад.
Проблема мирового масштаба
Дату выбрали не случайно: в 1979 году в США в этот день по дороге домой исчез шестилетний школьник Этан Патц, чья судьба до сих пор неизвестна. Сначала день памяти отмечался только в США, однако с 2010 года он получил международный статус и теперь призван напоминать о проблеме исчезновения детей во всем мире. Дети, к сожалению пропадают часто и везде. В Европе, по данным правозащитных организаций, исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних в год, в России — порядка 40 тысяч, в США — свыше 420 тысяч. Эти цифры отражают лишь зарегистрированные случаи, а реальное количество пропавших может быть значительно выше.
Сколько детей пропадает в Курганской области и что делает полиция
С 2022 по настоящее время в полицию, куда за комментариями обратилась редакция, поступило около двух тысяч заявлений о фактах самовольных уходов несовершеннолетних из домов и специальных детских учреждений. Местонахождение всех детей установлено.
После заявлений сотрудники проводят мероприятия по установлению местонахождения. Уже после обнаружения и возвращения в семью, полицейские устанавливают причины, способствующие таким случаям. Многие из пропавших детей сами убегают от взрослых. Причины тому разные — ссоры со старшими, непонимание или агрессия в семье, желание «посмотреть мир» или другое. Тех, кто сбегает постоянно, ставят на учет — их постоянно проверяют сотрудники по делам несовершеннолетних. Могут быть составлены административные протоколы в отношении законных представителей.
В УМВД России по Курганской области отметили, что каждый случай с пропажей детей является индивидуальным. Но профилактические беседы проводят в каждом случае. Индивидуально-профилактическая работа происходит с каждой семьей, откуда сбежал или потерялся ребенок, как и с самим несовершеннолетним.
Ушел и пропал бесследно
К сожалению, в одном случае усилий полицейских, а также сотрудников многих других ведомств, оказалось недостаточно для того, что ребенок нашелся. Самым громким случаем последних лет стало исчезновение семилетнего Пети Очнева из села Звериноголовское Курганской области. 4 апреля 2022 года мальчик ушел на прогулку и не вернулся домой. Родители обратились в полицию в тот же вечер, после чего начались масштабные поиски с участием силовых структур и волонтеров.
В поисках были задействованы полиция, следственный комитет, спасатели, пожарные, водолазы и волонтеры. Волонтеры осмотрели практически все село и близлежащие деревни, распространили ориентировки, опрашивали местных жителей. Следователи допросили родственников, соседей, знакомых семьи, обследовали дома и дворы.Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
По свидетельствам очевидцев, мальчика видели у ручья, впадающего в реку. Активно использовались беспилотные летательные аппараты, обследованы окрестности села, берег реки Тобол, проведены водолазные работы. Всего в операции участвовало более 80 человек и 4 единицы техники МЧС.
Остался в розыске
Несмотря на масштабные усилия, к маю 2022 года Петя Очнев найден не был. Поиски продолжались длительное время, но результатов не принесли. На сегодняшний день судьба мальчика остается неизвестной, он по-прежнему числится в базе розыска на сайте СУ СК России по Курганской области.
Не ждите — ищите сразу
Члены курганского филиала добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» очень часто ведут поиск пропавших детей. У них тоже есть своя статистика по пропавшим детям за последние полтора года. Волонтеры отмечают, что значительная часть заявок на поиски детей приходится на теплое время — с мая по сентябрь.
Согласно данным курганского отделения, в 2024 году в регионе искали 29 детей (при этом четверо были в возрасте до 10 лет). К сожалению, один ребенок был найден утонувшим, остальных нашли живыми. За истекший период 2025 года в поиске были пятеро несовершеннолетних (трое в возрасте до 10 лет) – все были найдены живыми.
Однако летний период еще весь впереди. Специфика поиска детей — несколько другая, чем взрослых. Специалисты по поиску отмечают, что в случае с детьми важно найти их в первые сутки. Бывают случаи, когда детей находят и на третий день, но рисков опоздать становится в разы больше. Поэтому родители должны действовать, а не ждать.
Самые важные шаги, которые помогут в поиске, начинаются при прощании — сделай фото ребенка. Дело в том, что, когда делается описание пропавшего, вспомнить гардероб ребенка удается не всем. Если ребенка нет более получаса, и он не отвечает на телефон — нужно не стесняться звонить родным, знакомым, учителям. Если старший подросток не вернулся вовремя — звоните 112, ждать не нужно под предлогом, что он погуляет и вернется. Важный совет всем родителям — не ругайтесь на потерявшегося ребенка. Часто именно этот фактор заставляет детей прятаться и уходить из дома.
Профилактика безопасности
Эксперты подчеркивают важность профилактики: необходимо объяснять детям правила поведения с незнакомцами, контролировать их местонахождение, поддерживать доверительные отношения в семье. Родителям рекомендуется быть внимательнее к эмоциональному состоянию детей, чтобы своевременно реагировать на возможные проблемы. Эти меры могу помочь предотвратить проблемы, которые обычно возникают, когда пропадает несовершеннолетний.
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