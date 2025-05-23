23 мая 2025

Мэр Кургана Науменко вспомнил последний звонок и показал фото выпускного

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Науменко вспомнил школу
Науменко вспомнил школу Фото:

Новый глава Кургана Антон Науменко с теплотой вспомнил свой последний звонок в школе и показал фото с выпускного. Об этом мэр рассказал в соцсети.

«Этому фото много лет. Сделано оно перед последним звонком. И школу, и одноклассников помню очень хорошо», — сообщил Науменко в своем telegram-канале.

Глава города написал, что его учительница русского языка и литературы Анна Сидорова была лучшей в своей профессии. Науменко уточнил, что школа научила его ставить цели и достигать их. 

Науменко на выпускном в школе
Науменко на выпускном в школе
Фото:

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Новый глава Кургана Антон Науменко с теплотой вспомнил свой последний звонок в школе и показал фото с выпускного. Об этом мэр рассказал в соцсети. «Этому фото много лет. Сделано оно перед последним звонком. И школу, и одноклассников помню очень хорошо», — сообщил Науменко в своем telegram-канале. Глава города написал, что его учительница русского языка и литературы Анна Сидорова была лучшей в своей профессии. Науменко уточнил, что школа научила его ставить цели и достигать их. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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