Мэр Кургана Науменко вспомнил последний звонок и показал фото выпускного

Науменко вспомнил школу
Новый глава Кургана Антон Науменко с теплотой вспомнил свой последний звонок в школе и показал фото с выпускного. Об этом мэр рассказал в соцсети.
«Этому фото много лет. Сделано оно перед последним звонком. И школу, и одноклассников помню очень хорошо», — сообщил Науменко в своем telegram-канале.
Глава города написал, что его учительница русского языка и литературы Анна Сидорова была лучшей в своей профессии. Науменко уточнил, что школа научила его ставить цели и достигать их.
Науменко на выпускном в школе
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!