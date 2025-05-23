Уралец рассказал «URA, споем!», когда считает песню удавшейся

Участник музыкального проекта «URA, споем!» из Новоуральска Свердловской области Михаил Белоусов считает, что песня удалась тогда, когда сам автор растрогался при ее сочинении. Уралец уже более 40 лет пишет песни. В его репертуаре есть произведения о родителях, его родном поселке Нейво-Рудянке, войне и о самом дорогом для участника месте на Земле — Урале. Об этом Белоусов рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Петь нравится про то, что актуально и трогает душу тех, кто слушает. Принцип такой: если сочиняешь стихи или песню и ни разу не смахнул слезу, значит, песня не удалась», — рассказал уралец.
Участник проекта отметил, что он всегда писал песни для себя и знакомых. Но благодаря местным СМИ произведения стали известны на весь регион. Белоусов отправил свою песню «Урал» на проект «URA, споем!» так же для того, чтобы ее услышало еще больше людей. «Благодаря вашей огромной аудитории произведение услышит большее количество людей, для этого и пишутся песни. Урал — самое дорогое место на земле, и быть уральцем — огромное счастье. Гордость Урала — люди, просторы, недра и уральская душа», — рассказал исполнитель.
Сбор песен о родном городе или регионе УрФО продолжится до 1 июня. Поэтому вы также еще можете стать участником проекта «URA, споем!». Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.
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