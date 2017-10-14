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14 октября 2017
13 октября 2017
08:25  14 октября 2017 0

«Может он, как Змей Горыныч?» Тимошенко заявила, что президенту Украины нужно отрубить руку

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, тимошенко юлия
Тимошенко заподозрила президента Украины в отмывании денегФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала высказывания президента страны Петра Порошенко о необходимости рубить руки за воровство в армии.

По ее словам, президент страны занимается отмыванием денег из государственного бюджета на фиктивных контрактах по обеспечению украинской армии и демонстрирует «грань цинизма», пишет «Лента.ру».

Лидер партии также вспомнила, что ранее Порошенко выступил с обещанием «отрубать руки» коррупционерам. Она сравнила Порошенко со Змеем Горынычем, «которому отрубают одну голову и вырастает другая».

Ранее она заявила, что намерена побороться за пост президента Украины. Свое намерение политик объяснила желанием «поставить страну на ноги». Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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