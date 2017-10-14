Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала высказывания президента страны Петра Порошенко о необходимости рубить руки за воровство в армии.
По ее словам, президент страны занимается отмыванием денег из государственного бюджета на фиктивных контрактах по обеспечению украинской армии и демонстрирует «грань цинизма», пишет «Лента.ру».
Лидер партии также вспомнила, что ранее Порошенко выступил с обещанием «отрубать руки» коррупционерам. Она сравнила Порошенко со Змеем Горынычем, «которому отрубают одну голову и вырастает другая».
Ранее она заявила, что намерена побороться за пост президента Украины. Свое намерение политик объяснила желанием «поставить страну на ноги». Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.