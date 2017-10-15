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Главные новости Пермского края
19:11  15 октября 2017 0

«Стриптизера может вызвали?» Пермяков удивил прячущийся за забором Дед Мороз. ФОТО

Предновогодняя Москва. Иллюминация, дед мороз, снимает на телефон, иллюминация, новый год, вечерняя москва
Дед Мороз пришел раньше обычногоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяки в соцсетях обсуждают появившегося на улице осенью Деда Мороза.

Снимок прячущегося за строительным забором человека в костюме Деда Мороза выложили в паблике «Подслушано Пермь». «Готовимся к Новому Году! Замечено на Тургенева», — гласит подпись под фотографией.

Пермяки активно начали обсуждать причины появления волшебного старика в городе за три месяца до Нового года, среди версий были неожиданные.

«Репетируют», посчитала Катя Новикова, «Это бомжи», написал Dmitriy Bukatin, «Мб очередную часть фильма „Ёлки“ снимают? Они ведь всегда за ранее», «Стриптизера может вызвали», предположила Юлия Викторовна.

ФОТО: VK/ ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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